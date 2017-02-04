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5 Alto - почтовый клиент с отличным функционалом и встроенной функцией органайзера. Поддерживает все популярные почтовые сервисы, в том числе Gmail, Outlook и iCloud, а также легко сможет заменить записную книжку с календарем и напоминалками. Для входа в почтовый ящик достаточно ввести адрес почты и пароль, все настройки подхватываются автоматически. Имеет приятный интерфейс и удобную навигацию. Особенности приложения: Управление всеми почтовыми ящиками в одном месте. Поддержка Gmail, Yahoo, Outlook.com, iCloud, AOL, Hotmail, Office365 и др., а также корпоративной почты.

Облачная синхронизация между несколькими устройствами.

Функция Push Mail.

Единые Входящие.

Яркие информационные карточки с полной информацией о всех ваших платежах. Кроме этого предоставляет данные о погоде, информацию от различных организаций, выписки от Apple и электронные чеки.

Фильтрация писем.

Удобный поиск по ключевым словам.

Опция "Snooze", с помощью которой вы сможете отложить письмо и открыть его, когда будет удобно.

Интегрированный календарь.

Переписка с самим собой для ведения собственных заметок.

Файловое хранилище с фотографиями из переписок и вложенными файлами.

Настраиваемый просмотр почты.

Возможность отмены отправки, удаление и другие стандартные действия.

Печать.

Архивирование сообщений.

и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app