Alto для iOS

Alto 2.5.0 для iOS

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Описание Alto 2.5.0 для iOSОписание   Скачать Alto 2.5.0 для iOSСКАЧАТЬ (128 Мб) Скриншоты Alto 2.5.0 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Alto 2.5.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Alto 2.5.0 для iOSОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Alto - почтовый клиент с отличным функционалом и встроенной функцией органайзера. Поддерживает все популярные почтовые сервисы, в том числе Gmail, Outlook и iCloud, а также легко сможет заменить записную книжку с календарем и напоминалками.

Для входа в почтовый ящик достаточно ввести адрес почты и пароль, все настройки подхватываются автоматически. Имеет приятный интерфейс и удобную навигацию.

Особенности приложения:

  • Управление всеми почтовыми ящиками в одном месте. Поддержка Gmail, Yahoo, Outlook.com, iCloud, AOL, Hotmail, Office365 и др., а также корпоративной почты.
  • Облачная синхронизация между несколькими устройствами.
  • Функция Push Mail.
  • Единые Входящие.
  • Яркие информационные карточки с полной информацией о всех ваших платежах. Кроме этого предоставляет данные о погоде, информацию от различных организаций, выписки от Apple и электронные чеки.
  • Фильтрация писем.
  • Удобный поиск по ключевым словам.
  • Опция "Snooze", с помощью которой вы сможете отложить письмо и открыть его, когда будет удобно.
  • Интегрированный календарь.
  • Переписка с самим собой для ведения собственных заметок.
  • Файловое хранилище  с фотографиями из переписок и вложенными файлами.
  • Настраиваемый просмотр почты.
  • Возможность отмены отправки, удаление и другие стандартные действия.
  • Печать.
  • Архивирование сообщений.
  • и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Alto:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail

Отзывы о программе Alto

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