myMail для iOS

myMail 9.15.1 для iPhone, iPad

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Описание myMail 9.15.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать myMail 9.15.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (113.06 Мб) Скриншоты myMail 9.15.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика myMail 9.15.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о myMail 9.15.1 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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myMail - удобное приложение для работы с почтовыми клиентами Gmail, Hotmail, Live, Outlook, MSN, iCloud, AOL, Yandex, Rambler, QIP, Mail.Ru и Yahoo. Программой поддерживаются протоколы как IMAP, так POP3.

Несомненное преимущество программы в том, что теперь не надо бегать по разным ресурсам и источникам для проверки корреспонденции - все письма из разных ящиков можно посмотреть в одной простой и красивой оболочке. Достаточно удобно реализованы настраиваемые push-уведомления, которые можно подключить даже для тех сервисов, которые изначально не поддерживают эту технологию.

Помимо качественного и понятного интерфейса, myMail имеет еще ряд дополнительных преимуществ: визуализация списка писем с аватарами пользователей и иконками популярных сервисов, полезный алгоритм сжатия данных для экономии трафика, высоконадежные протоколы безопасности для обеспечения сохранности данных, безопасности и конфиденциальности и др.
Кстати, ресурс My.com!, являющийся разработчиком этого приложение, предлагает всем желающим совершенно бесплатно открыть новый и красивый электронный ящик на @my.com.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты myMail:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 369
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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Отзывы о программе myMail

Никита Степанов про myMail 2.3.3 для iPhone, iPad [31-12-2014]

Плохо, что на Андроиде нету...
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