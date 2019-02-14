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Яндекс.Почта для iOS

Яндекс.Почта 3.78.0 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Почта 3.78.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Почта 3.78.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (106.74 Мб) Скриншоты Яндекс.Почта 3.78.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Почта 3.78.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Почта 3.78.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Яндекс.Почта — официальный клиент для доступа с iOS-устройств на ваш почтовый аккаунт на Яндексе. Позволяет просматривать письма в HTML-формате, вставлять в письма вложения, обмениваться сообщениями через Я.Онлайн и многое другое.

Основные возможности Яндекс.Почта:

  • Возможность читать и писать письма, в том числе с вложениями.
  • Наличие автоматических уведомлений о новом письме.
  • Возможность делиться своими координатами со ссылкой на Яндекс.Карты.
  • Поиск писем.
  • Группировка писем по темам.
  • Фильтрование писем по меткам, например, «Непрочитанные» или «Важные».
  • Встроенный чат.
  • Работа с почтовыми ящиками в Яндекс.Почте для Доменов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Почта:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 365
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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Отзывы о программе Яндекс.Почта

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