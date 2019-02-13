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Microsoft Outlook для iOS

Microsoft Outlook 3.10.1 для iPhone, iPad

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Описание Microsoft Outlook 3.10.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Microsoft Outlook 3.10.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (245.47 Мб) Скриншоты Microsoft Outlook 3.10.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Outlook 3.10.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Outlook 3.10.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Microsoft Outlook - официальный почтовый клиент от корпорации Microsoft, предназначенный в том числе и для мобильной платформы Apple. Теперь, где Вы не находились, с помощью Microsoft Outlook на iPhone или iPad можно смотреть свои письма и вложения, а также работать с календарем и контактами. Клиент поддерживает MS Exchange, Office 365, Outlook.com, iCloud, Gmail и Yahoo Mail.

Эта версия почтового сервиса имеет специально продуманное сенсорное управление: проведите пальцем, чтобы быстро удалить, заархивировать, отправить или запланировать сообщение. С такой же легкостью пользуйтесь календарем, обменивайтесь располагаемым временем и назначайте совещания. Удобно, что прикреплять к письмам файлы можно прямо из сообщений, OneDrive или Dropbox всего в несколько тапов.

Основные возможности Microsoft Outlook:

  • Управление папкой входящих писем - Outlook автоматически сортирует почтовый ящик за Вас, выделяя самые важные сообщения. Менее важные помещаются в раздел "Прочие".
  • Встроенный календарь - переключение между календарными и почтовыми приложениями теперь ушло в прошлое: Microsoft Outlook включает в себя Ваш календарь, который уведомит о назначенных мероприятиях.
  • Упрощенное вложение файлов - просмотр и вложение любых файлов с учетных записей почты, OneDrive, Dropbox и других всего несколькими касаниями. Кроме того, реализована отправка больших файлов, даже если Вы не скачали их на свое устройство.
  • Оперативный поиск - выборка непрочтенных, отмеченных или сообщений с вложениями одним касанием. Также можно вести быстрый поиск нужных сообщений, людей и файлов по первым набранным буквам.

В общем, воспользоваться всеми преимуществами почтового сервиса Outlook теперь можно и на мобильной iOS-платформе, что значительно повысит Вашу организованность и эффективность выполнения повседневных дел.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft Outlook:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 525
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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