Gmail для iOS

Gmail 5.0.190127 для iPhone, iPad

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Описание Gmail 5.0.190127 для iPhone, iPadОписание   Скачать Gmail 5.0.190127 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (196.96 Мб) Скриншоты Gmail 5.0.190127 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Gmail 5.0.190127 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Gmail 5.0.190127 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
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Gmail - официальное приложение от Google для работы с электронной почтой на мобильных устройствах под управлением iOS.

Программа объединяет в себе все самые необходимые функции и инструменты, как например защита от спама, автоматическая сортировка почты, уведомления о входящей корреспонденции, встроенный поиск по почте, поддержка нескольких почтовых аккаунтов и многое другое.

У пользователя присутствует возможность читать сообщения и отвечать на них без Интернет-подключения, отмечать выбранные письма, изменять их ярлыки, игнорировать нежелательные письма, блокировать выбранных отправителей, отправлять на печать, перемещать их в выбранные папки и многое другое.

Ключевые особенности Gmail:

  • Переключение между 5 аккаунтами.
  • Мгновенные оповещения о новых письмах через центр уведомлений, на значке и на заблокированном экране.
  • Быстрый поиск по почте.
  • Добавление набросков в сообщения.
  • Просмотр интерактивных записей Google+ и ответ на них прямо из приложения.
  • Автоматическая сортировка почты.
  • Показ картинок профиля в переписке.
  • Наличие защиты от спама.
  • Отправка и получение прикрепленных файлов.
  • Группировка ответов в цепочки.
  • Управление жестами.
  • Ответ на приглашения Google Календаря прямо из приложения.
  • Подтверждение удаления, архивации и отправки писем.
  • Автозаполнение адресов получателей по мере ввода и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Gmail:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 507
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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