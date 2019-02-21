Яндекс.Почта 3.78.0 для iPhone, iPad
Яндекс.Почта — официальный клиент для доступа с iOS-устройств на ваш почтовый аккаунт на Яндексе. Позволяет просматривать письма в HTML-формате, вставлять в письма
myMail 9.16 для iPhone, iPad
myMail - удобное приложение для работы с почтовыми клиентами Gmail, Hotmail, Live, Outlook, MSN, iCloud, AOL, Yandex, Rambler, QIP, Mail.Ru и Yahoo
Inbox 1.3.190113 для iPhone, iPad
Inbox - удобный почтовый клиент от компании Google, который позиционируется разработчиком как «умная почта» и дающий возможность осуществлять максимально полный
Gmail 5.0.190113 для iPhone, iPad
Gmail - официальное приложение от Google для работы с электронной почтой на мобильных устройствах под управлением iOS
Microsoft Outlook 3.11.0 для iPhone, iPad
Microsoft Outlook - официальный почтовый клиент от корпорации Microsoft, предназначенный в том числе и для мобильной платформы Apple
Alto 3.1.1 для iOS
Alto - многофункциональный почтовый клиент со встроенным органайзером. Работает со всеми популярными почтовыми сервисами. Предлагает удобный поиск и фильтрацию.