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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Periscope - отличное приложение от компании Twitter, благодаря которому можно организовывать видео трансляции, стримы и рассказывать об окружающем мире в прямом эфире. Ключевые особенности Periscope: Трансляция видео в прямом эфире.

Общение со зрителями в чате.

Расписание популярных потоковых видеотрансляциях в прямом эфире.

Поиск трансляций по местоположению или теме.

Просмотр лучших моментов пропущенных трансляций в записи.

Возможность делиться видеотрансляциями в прямом эфире в Twitter и других соцсетях.

Создание закрытых трансляций для отдельных пользователей или друзей. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Periscope для Android