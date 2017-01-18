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Periscope для iOS

Periscope 1.8.7 для iPhone, iPad

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Описание Periscope 1.8.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Periscope 1.8.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (103 Мб) Скриншоты Periscope 1.8.7 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Periscope 1.8.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Periscope 1.8.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Periscope - отличное приложение от компании Twitter, благодаря которому можно организовывать видео трансляции, стримы и рассказывать об окружающем мире в прямом эфире.

Ключевые особенности Periscope:

  • Трансляция видео в прямом эфире.
  • Общение со зрителями в чате.
  • Расписание популярных потоковых видеотрансляциях в прямом эфире.
  • Поиск трансляций по местоположению или теме.
  • Просмотр лучших моментов пропущенных трансляций в записи.
  • Возможность делиться видеотрансляциями в прямом эфире в Twitter и других соцсетях.
  • Создание закрытых трансляций для отдельных пользователей или друзей.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Periscope:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Periscope

Admin

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