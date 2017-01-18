Periscope - отличное приложение от компании Twitter, благодаря которому можно организовывать видео трансляции, стримы и рассказывать об окружающем мире в прямом эфире.
Ключевые особенности Periscope:
Трансляция видео в прямом эфире.
Общение со зрителями в чате.
Расписание популярных потоковых видеотрансляциях в прямом эфире.
Поиск трансляций по местоположению или теме.
Просмотр лучших моментов пропущенных трансляций в записи.
Возможность делиться видеотрансляциями в прямом эфире в Twitter и других соцсетях.
Создание закрытых трансляций для отдельных пользователей или друзей.
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