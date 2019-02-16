Pinterest для iOS

Pinterest 7.4.1 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Pinterest 7.4.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Pinterest 7.4.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (121.14 Мб) Скриншоты Pinterest 7.4.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Pinterest 7.4.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Pinterest 7.4.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pinterest — приложение для iPhone, iPad и iPod touch, благодаря которому можно без проблем искать в Интернете и сохранять в виде визуальных закладок идеи рецептов, воспитания детей, стильной одежды и т.д. Присутствует умный поиск, позволяющий найти именно то, что нужно пользователю, имеется быстрый доступ к ранее сохраненным закладкам и многое другое.

Pinterest можно использовать:

  • Для создания закладок в браузере мобильного устройства: сохраняйте все, что вас заинтересовало в Интернете.
  • Для планирования работ: по ремонту квартиры, дизайну сада и других задач, где нужно приложить руки.
  • Для поиска интересных идей: рецептов, статей, подарков, способов сохранения денег и других.
  • Для поиска хобби: от создания комиксов и турпоходов, до резьбы по дереву и плетения из бисера.
  • Для планирования отпуска: экстремальные приключения, отдых с семьей, дальние путешествия и т. п.
  • Для поиска своего стиля: модные штучки, украшение жилища, советы по уходу за собой и другие рецепты красоты.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Pinterest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 134
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Pinterest отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

VK App 5.8.1 для iPhone

VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств

OLX.ua 3.26.0 для iPhone, iPad

OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua

Badoo 5.100.0 для iPhone, iPad

Badoo - адаптированная для iOS-устройств версия одной из самых крупных в мире социальных сетей для новых знакомств

YouTube 14.05 для iPhone, iPad

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира

Spotify 8.4.93 для iPhone, iPad

Spotify - популярный сервис для потокового воспроизведения музыки. Представляет собой огромную базу музыкальных композиций различных жанров. Удобный функционал и

Facebook 208.0 для iPhone, iPad

Facebook - одна из самых популярных социальных сетей мира, позволяющая общаться с друзьями, обмениваться интересными фотографиями и видео, играть в различные

скачать Adguard

Отзывы о программе Pinterest

Admin

Отзывов о программе Pinterest 7.4.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 