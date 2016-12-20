Driver Fusion - утилита, которая поможет вам содержать драйвера на вашем компьютере в актуальном состоянии. Помогает управлять устройствами, установленном на ПК, устанавливать и удалять драйвера из системы, поддерживая эффективную работу компьютера.
Имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, с которым у вас не возникнет сложности в удалении устаревших и потенциально проблемных драйверов оборудования. Удаляет все остатки драйверов, скрытые файлы и записи в реестре, связанные с ними.
Возможности приложения:
Проверяет актуальность драйверов
Полная деинсталляция драйверов
Резервная копия драйверов
Настраиваемые фильтры
Позволяет просматривать и восстанавливать операции, которые были выполнены программой
Системная защита
Поддерживает удаление и полную очистку драйверов всех известных производителей: AMD / ATi, ASUS, Intel, NVIDIA, Logitech, HP, Microsoft, Marvell, Realtek, Creative и многое другое
Применяет облачную базу данных драйверов Treexy, которая обеспечивает лучшее удаление драйверов устройств Windows, в том числе конфликтующие и ненужные драйвера