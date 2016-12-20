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Driver Fusion для Windows

Driver Fusion 3.3

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Описание Driver Fusion 3.3Описание   Скачать Driver Fusion 3.3СКАЧАТЬ (3,83 Мб) Скриншоты Driver Fusion 3.3Скриншоты (7)   Статистика Driver Fusion 3.3Статистика   Отзывы о Driver Fusion 3.3Отзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Driver Fusion - утилита, которая поможет вам содержать драйвера на вашем компьютере в актуальном состоянии. Помогает управлять устройствами, установленном на ПК, устанавливать и удалять драйвера из системы, поддерживая эффективную работу компьютера.

Имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, с которым у вас не возникнет сложности в удалении устаревших и потенциально проблемных драйверов оборудования. Удаляет все остатки драйверов, скрытые файлы и записи в реестре, связанные с ними.

Возможности приложения:

  • Проверяет актуальность драйверов
  • Полная деинсталляция драйверов
  • Резервная копия драйверов
  • Настраиваемые фильтры
  • Позволяет просматривать и восстанавливать операции, которые были выполнены программой
  • Системная защита
  • Поддерживает удаление и полную очистку драйверов всех известных производителей: AMD / ATi, ASUS, Intel, NVIDIA, Logitech, HP, Microsoft, Marvell, Realtek, Creative и многое другое
  • Применяет облачную базу данных драйверов Treexy, которая обеспечивает лучшее удаление драйверов устройств Windows, в том числе конфликтующие и ненужные драйвера
Скриншоты Driver Fusion:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)40 / 89
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы

Отзывы о программе Driver Fusion

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