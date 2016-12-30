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Adobe Illustrator Draw - простое и эффективное приложение, которое позволяет создавать векторные рисунки, содержащие слои изображений и рисунков, и отправлять их в Adobe Illustrator CC или в качестве плоских изображений в Photoshop CC.
Основные возможности Adobe Illustrator Draw:
- увеличение масштаба до 64 раз, что помогает точно прорисовывать детали;
- создание эскизов с помощью пяти различных типов перьев с настраиваемой непрозрачностью, размером и цветом;
- работа с несколькими слоями изображений и рисунков;
- переименование, копирование, объединение и настройка каждого слоя в отдельности;
- вставка базовых шаблонов фигур или новых векторных фигур из Capture CC;
- поддержка одновременного использования нескольких стилусов (Adonit, Wacom, Pencil by 53 и Apple Pencil);
- отправка иллюстрации в Photoshop или Illustrator с сохранением всех слоев.
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