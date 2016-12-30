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Adobe Illustrator Draw для iOS

Adobe Illustrator Draw 4.0.2 для iPhone, iPad

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Описание Adobe Illustrator Draw 4.0.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adobe Illustrator Draw 4.0.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (91,02 Мб) Скриншоты Adobe Illustrator Draw 4.0.2 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Adobe Illustrator Draw 4.0.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adobe Illustrator Draw 4.0.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adobe Illustrator Draw - простое и эффективное приложение, которое позволяет создавать векторные рисунки, содержащие слои изображений и рисунков, и отправлять их в Adobe Illustrator CC или в качестве плоских изображений в Photoshop CC.

Основные возможности Adobe Illustrator Draw:

  • увеличение масштаба до 64 раз, что помогает точно прорисовывать детали;
  • создание эскизов с помощью пяти различных типов перьев с настраиваемой непрозрачностью, размером и цветом;
  • работа с несколькими слоями изображений и рисунков;
  • переименование, копирование, объединение и настройка каждого слоя в отдельности;
  • вставка базовых шаблонов фигур или новых векторных фигур из Capture CC;
  • поддержка одновременного использования нескольких стилусов (Adonit, Wacom, Pencil by 53 и Apple Pencil);
  • отправка иллюстрации в Photoshop или Illustrator с сохранением всех слоев.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Illustrator Draw:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Adobe Illustrator Draw

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