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Snapseed для iOS

Snapseed 2.19 для iPhone, iPad

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Описание Snapseed 2.19 для iPhone, iPadОписание   Скачать Snapseed 2.19 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (99.45 Мб) Скриншоты Snapseed 2.19 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Snapseed 2.19 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Snapseed 2.19 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Snapseed – мощный фоторедактор для iOS-девайсов, разработанный компанией Google, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для работы с фотографией на своем мобильном устройстве. Приложение умеет работать с как JPG, так и RAW файлами, предлагает точно настраиваемые фильтры, позволяет менять резкость, контрастность, баланс белого, кадрирование, поворачивать изображения, обрезать их и многое другое.

Ключевые особенности Snapseed:

 

  • 26 инструментов и фильтров.
  • Возможность обработки RAW-файлов.
  • Кисть выборочной коррекции.
  • Точно настраиваемые фильтры.
  • Раздел Полезная информация, в котором можно найти советы и подсказки по работе со Snapseed, а также общие рекомендации по фотосъемке.
  • Настройка экспозиции и цвета как в автоматическом, так и в ручном режиме.
  • Увеличение контурной резкости изображения.
  • Обрезка снимка по стандартному формату или произвольно (кадрирование).
  • Поворот/обрезка: коррекция искажений (наклоны линий, геометрия зданий).
  • Настройка баланса белого.
  • Точечная коррекция: позволяет убрать нежелательного соседа с групповой фотографии.
  • Виньетирование, размытие, "блеск софита", эффект HDR, гранж, винтаж, ретро, нуар, драма, черно-белое фото и пр.
  • Добавление стилизованного или обычного текста (38 предустановленных стилей).
  • Точное управление уровнями яркости (30 предустановленных стилей).
  • Разнообразные варианты оформления контуров изображения (23 рамки).
  • Добавление фокусировки на глаза, специального освещения или сглаживания кожи (10 предустановленных стилей).
  • Встроенная система подсказок.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Snapseed
Snapseed
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 399
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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