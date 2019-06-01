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Snapseed 2.19 для iPhone, iPad
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Snapseed – мощный фоторедактор для iOS-девайсов, разработанный компанией Google, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для работы с фотографией на своем мобильном устройстве. Приложение умеет работать с как JPG, так и RAW файлами, предлагает точно настраиваемые фильтры, позволяет менять резкость, контрастность, баланс белого, кадрирование, поворачивать изображения, обрезать их и многое другое.
Ключевые особенности Snapseed:
- 26 инструментов и фильтров.
- Возможность обработки RAW-файлов.
- Кисть выборочной коррекции.
- Точно настраиваемые фильтры.
- Раздел Полезная информация, в котором можно найти советы и подсказки по работе со Snapseed, а также общие рекомендации по фотосъемке.
- Настройка экспозиции и цвета как в автоматическом, так и в ручном режиме.
- Увеличение контурной резкости изображения.
- Обрезка снимка по стандартному формату или произвольно (кадрирование).
- Поворот/обрезка: коррекция искажений (наклоны линий, геометрия зданий).
- Настройка баланса белого.
- Точечная коррекция: позволяет убрать нежелательного соседа с групповой фотографии.
- Виньетирование, размытие, "блеск софита", эффект HDR, гранж, винтаж, ретро, нуар, драма, черно-белое фото и пр.
- Добавление стилизованного или обычного текста (38 предустановленных стилей).
- Точное управление уровнями яркости (30 предустановленных стилей).
- Разнообразные варианты оформления контуров изображения (23 рамки).
- Добавление фокусировки на глаза, специального освещения или сглаживания кожи (10 предустановленных стилей).
- Встроенная система подсказок.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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