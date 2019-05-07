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5 Autodesk SketchBook — удобное iOS-приложение для рисования и черчения, подходящее для пользователей любого уровня, благодаря которому можно фиксировать как крошечные наброски, так и масштабные идеи, в любое время и в любом месте. Присутствует возможность создавать эскизы и линейные рисунки, а также раскрашивать их в цифровой среде с помощью функции "Импорт из камеры". Ключевые особенности программы: Полноэкранное рабочее пространство и простой пользовательский интерфейс.

Более 10 стандартных кистей, включая настраиваемые карандаши, перья и маркеры, позволяют рисовать с той же легкостью, как на листе бумаги или холсте.

Синтетическая чувствительность к давлению.

Масштабирование до 2500 % для управления мельчайшими деталями рисунка.

Полный редактор слоев с 16 режимами смешивания, в котором можно открыть до 3 слоев.

Инструменты симметрии и пропорционального преобразования. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Autodesk SketchBook для Android