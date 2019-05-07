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Autodesk SketchBook для iOS

Autodesk SketchBook 5.0 для iPhone, iPad

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Описание Autodesk SketchBook 5.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Autodesk SketchBook 5.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (123.66 Мб) Скриншоты Autodesk SketchBook 5.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Autodesk SketchBook 5.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Autodesk SketchBook 5.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Autodesk SketchBook — удобное iOS-приложение для рисования и черчения, подходящее для пользователей любого уровня, благодаря которому можно фиксировать как крошечные наброски, так и масштабные идеи, в любое время и в любом месте. Присутствует возможность создавать эскизы и линейные рисунки, а также раскрашивать их в цифровой среде с помощью функции "Импорт из камеры".

Ключевые особенности программы:

  • Полноэкранное рабочее пространство и простой пользовательский интерфейс.
  • Более 10 стандартных кистей, включая настраиваемые карандаши, перья и маркеры, позволяют рисовать с той же легкостью, как на листе бумаги или холсте.
  • Синтетическая чувствительность к давлению.
  • Масштабирование до 2500 % для управления мельчайшими деталями рисунка.
  • Полный редактор слоев с 16 режимами смешивания, в котором можно открыть до 3 слоев.
  • Инструменты симметрии и пропорционального преобразования.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Autodesk SketchBook
Autodesk SketchBook
Autodesk SketchBook
Autodesk SketchBook
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 173
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Autodesk SketchBook

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