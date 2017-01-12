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5 Privat24 - мобильная версия онлайн-банка для iOS-устройств, с помощью которого можно не только полноценно пользоваться полезными банковскими услугами, но и общаться с друзьями с помощью встроенного мессенджера, оплачивать коммунальные услуги, управлять дисконтными картами и счетами и многое другое. Ключевые особенности Privat24: Возможность пополнять мобильный телефон и различные онлайн-аккаунты.

Перевод денег на карты Visa/MasterCard по всему миру.

Оплата коммунальных услуг и услуг связи.

Покупка билетов на поезд, автобус и самолет, на спортивные мероприятия и другие виды развлечений.

Проверка остатка и истории операций по счетам и картам.

Просмотр информации об активных депозитах и кредитах.

Возможность следить за актуальными курсами валют.

Снятие наличных в банкоматах даже без наличия карты.

Оплата топлива на АЗС, путем сканирования QR-кода.

Заказ суши и такси.

Поддержка интерфейса Apple Watch.

Добавление дисконтных карт и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Приват24 для Android