Privat24 - мобильная версия онлайн-банка для iOS-устройств, с помощью которого можно не только полноценно пользоваться полезными банковскими услугами, но и общаться с друзьями с помощью встроенного мессенджера, оплачивать коммунальные услуги, управлять дисконтными картами и счетами и многое другое.
Ключевые особенности Privat24:
Возможность пополнять мобильный телефон и различные онлайн-аккаунты.
Перевод денег на карты Visa/MasterCard по всему миру.
Оплата коммунальных услуг и услуг связи.
Покупка билетов на поезд, автобус и самолет, на спортивные мероприятия и другие виды развлечений.
Проверка остатка и истории операций по счетам и картам.
Просмотр информации об активных депозитах и кредитах.
Возможность следить за актуальными курсами валют.
Снятие наличных в банкоматах даже без наличия карты.
Оплата топлива на АЗС, путем сканирования QR-кода.
Заказ суши и такси.
Поддержка интерфейса Apple Watch.
Добавление дисконтных карт и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app