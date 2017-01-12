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Privat24 для iOS

Privat24 10.1.2 для iPhone, iPad

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Описание Privat24 10.1.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Privat24 10.1.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (180,66 Мб) Скриншоты Privat24 10.1.2 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Privat24 10.1.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Privat24 10.1.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Privat24 - мобильная версия онлайн-банка для iOS-устройств, с помощью которого можно не только полноценно пользоваться полезными банковскими услугами, но и общаться с друзьями с помощью встроенного мессенджера, оплачивать коммунальные услуги, управлять дисконтными картами и счетами и многое другое.

Ключевые особенности Privat24:

  • Возможность пополнять мобильный телефон и различные онлайн-аккаунты.
  • Перевод денег на карты Visa/MasterCard по всему миру.
  • Оплата коммунальных услуг и услуг связи.
  • Покупка билетов на поезд, автобус и самолет, на спортивные мероприятия и другие виды развлечений.
  • Проверка остатка и истории операций по счетам и картам.
  • Просмотр информации об активных депозитах и кредитах.
  • Возможность следить за актуальными курсами валют.
  • Снятие наличных в банкоматах даже без наличия карты.
  • Оплата топлива на АЗС, путем сканирования QR-кода.
  • Заказ суши и такси.
  • Поддержка интерфейса Apple Watch.
  • Добавление дисконтных карт и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Privat24:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет

Отзывы о программе Privat24

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