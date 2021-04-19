Приват24 для Android
|Оценка:
|1.57/5 голосов - 283
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.27.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский, Украинский
|Разработчик:
|PrivatBank
|Категории:
|Финансы, учет - Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 118 273 | Статистика
|Размер:
|40,88 Мб
|СКАЧАТЬ
Приват24 – интернет клиент-банк для осуществления финансовых операций. С помощью приложения можно мониторить состояние счета, осуществлять платежи в пределах Украины, пополнять мобильный телефон, переводить средства с карты на карту, обналичивать Google чеки, покупать ж/д, авиа, автобусные билеты на национальные и международные рейсы, оплачивать покупки в Steam, Warface и других популярных играх.
Приват24 позволяет оплачивать коммунальные услуги (Viasat, Vega, Воля-Кабель, Киевстар, Укртелеком и другие службы), отправлять переводы PrivatMoney и WesternUnion, подтверждать действия с помощью функции Бесконтакт используя QR-код.
- Оплата парковок
- SWIFT-переводы
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Отзывы о программе Приват24
Игорь про Приват24 5.17.00 для Android [11-03-2017]
"Добавили оплату через NFC. А ведь могли не добавлять. Но добавили."
- Как никогда не работало, так и не работает. А ведь могло и работать...
2 | 4 | Ответить
Игорь в ответ Игорь про Приват24 5.17.04 для Android [22-06-2017]
Три месяца держали отзыв на модерации. Вы серьезно? ) Да они даже исправить успели и уже новых косяков наделать.)
3 | 4 | Ответить
Анна про Приват24 5.13.02 для Android [11-12-2016]
Пишут 'установлено',но не могу воспользоваться. Было хорошо и удобно. Зачем менять. Лучшее-враг хорошего! Мозг кипит от негодования! Где моё приложение-я Вас спрашиваю?
2 | 2 | Ответить
Яна про Приват24 5.11.02 для Android [05-08-2016]
Не могу теперь убрать подтверждения действий через приложение приват24, полный отстой!!!
3 | 4 | Ответить
Игорь про Приват24 5.05.06 для Android [21-12-2015]
Спасибо администрации софтпортала, что сохранили (или не успели обновить) версию 5.05.06 Приват24 до последней доступной 5.06.00, которой ПБ в очередной раз "порадовал" своих клиентов. Благодаря вам смог сделать откат. Спасибо.
2 | 2 | Ответить
Sam в ответ Игорь про Приват24 5.05.06 для Android [22-12-2015]
Игорь Егоров про Приват24 4.16.10 для Android [06-03-2015]
Если у Вас уже стоит приват 24, то эту версию лучше не ставить- ждет жуткий "облом" из-за отсутствия ряда удобных функций, которых теперь нет. Если ставите в первый раз - то можно, каждое следующее обновление будет Вас радовать "улучшениями", так как вы не знаете, какое оно было удобное раньше, и какая гадость версия 4.16.10...
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