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Летающая машина для Android

Летающая машина 1.6 для Android

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Описание Летающая машина 1.6 для AndroidОписание   Скачать Летающая машина 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (27,98 Мб) Скриншоты Летающая машина 1.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Летающая машина 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Летающая машина 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Летающая машина – как быстро вы можете ездить по земле? А летать по воздуху? Ответ вы найдете в этом необычном симуляторе автомобиля с раздвижными крыльями.

Как только устанете дрифтить по городских улочкам, выключайте форсаж, активируйте крылья и отправляйтесь покорять воздушное пространство.

Уникальный спортивный автомобиль может выполнять трюки на земле, между небоскребами и над ними. Приятная графика, ненавязчивый саундтрек, выбор вида камеры, интуитивно понятное управление обеспечат комфортную езду и полеты по городу.

Скриншоты Летающая машина:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы

Отзывы о программе Летающая машина

Admin

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