Летающая машина – как быстро вы можете ездить по земле? А летать по воздуху? Ответ вы найдете в этом необычном симуляторе автомобиля с раздвижными крыльями.

Как только устанете дрифтить по городских улочкам, выключайте форсаж, активируйте крылья и отправляйтесь покорять воздушное пространство.

Уникальный спортивный автомобиль может выполнять трюки на земле, между небоскребами и над ними. Приятная графика, ненавязчивый саундтрек, выбор вида камеры, интуитивно понятное управление обеспечат комфортную езду и полеты по городу.