Alien Path – роботы решили захватить вселенную и уничтожить все живое. Начали они с небольшой цивилизации пришельцев, но они смогли дать им жестокий отпор.

Выступайте на стороне милых инопланетян, перемещайтесь от планеты к планете и бросайте вызов жестоким захватчикам роботам.

Особенности игры: