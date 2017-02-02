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Alien Path для Android

Alien Path 1.3.1 для Android

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Описание Alien Path 1.3.1 для AndroidОписание   Скачать Alien Path 1.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (61,46 Мб) Скриншоты Alien Path 1.3.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Alien Path 1.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Alien Path 1.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Alien Path – роботы решили захватить вселенную и уничтожить все живое. Начали они с небольшой цивилизации пришельцев, но они смогли дать им жестокий отпор.

Выступайте на стороне милых инопланетян, перемещайтесь от планеты к планете и бросайте вызов жестоким захватчикам роботам.

Особенности игры:

  • Уникальный геймплей, сочетающий игровые стили РПГ, головоломка и стратегия.
  • Откройте новых пришельцев и улучшайте их способности.
  • Комбинируйте тактику, выбирая пассивные или активные способности.
  • Победите гигантских Роботов-Боссов.
  • Откройте новые измерения, разблокируйте планеты и переходите на новые уровни.
  • Ежедневные задания с уникальными испытаниями.
Скриншоты Alien Path:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Ролевые, RPG - Головоломки

Отзывы о программе Alien Path

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