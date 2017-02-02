Alien Path – роботы решили захватить вселенную и уничтожить все живое. Начали они с небольшой цивилизации пришельцев, но они смогли дать им жестокий отпор.
Выступайте на стороне милых инопланетян, перемещайтесь от планеты к планете и бросайте вызов жестоким захватчикам роботам.
Особенности игры:
- Уникальный геймплей, сочетающий игровые стили РПГ, головоломка и стратегия.
- Откройте новых пришельцев и улучшайте их способности.
- Комбинируйте тактику, выбирая пассивные или активные способности.
- Победите гигантских Роботов-Боссов.
- Откройте новые измерения, разблокируйте планеты и переходите на новые уровни.
- Ежедневные задания с уникальными испытаниями.