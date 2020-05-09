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Clash of Clans для Android

Clash of Clans 13.180.16 для Android

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Описание Clash of Clans 13.180.16 для AndroidОписание   Скачать Clash of Clans 13.180.16 для AndroidСКАЧАТЬ (144,19 Мб) Скриншоты Clash of Clans 13.180.16 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Clash of Clans 13.180.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о Clash of Clans 13.180.16 для AndroidОтзывы (0)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Clash of Clans - станьте вождем маленького, но очень гордого и амбициозного клана и приведите его на вершину успеха в сражениях с другими кланами и игроками со всего мира.

В начале в вашем распоряжении лишь маленькая деревушка и горстка воинов, с помощью которых необходимо отбивать вражеские набеги и устраивать вылазки. Но накопив достаточно ресурсов можно построить настоящую неприступную крепость, а также нанять целую армию из Варваров, Лучниц, Всадников на кабанах, Колдунов, Драконов и других могучих воинов.

Можно объединяться с другими игроками в кланы, сражаться с враждебными кланами в эпических Войнах кланов, нанимать 18 уникальных видов боевых единиц с несколькими уровнями улучшения, подбирать состав своей атакующей армии, наиболее эффективные заклинания, героев и клановых подкреплений. Деревню можно укрепить при помощи стен, пушек, башен, мортир, бомб, а также окружить смертоносными ловушками.

Кроме этого у игрока присутствует возможность сразиться с Королем Гоблинов в увлекательной кампании.

Clash of Clans
Clash of Clans
Clash of Clans
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 026
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Clash of Clans

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