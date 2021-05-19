Hearthstone для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:20.2.82657 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский, Японский
Разработчик:
Категории:Карточные - Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 774 | Статистика
Размер:89,95 Мб
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Hearthstone скриншот № 4

Hearthstone – простая и в тоже время увлекательная карточная игра от известного разработчика Blizzard. Начните с обучения, в процессе игры изучите все карты и откройте всех персонажей, включая Воина, Шамана, Разбойника и др.

Разобравшись с основами игры, вы будете сражать своих противников мощными заклинаниями и с помощью могущественных существ. Собрав собственную колоду, у вас появится возможность открыть или изготовить множество дополнительных карт самостоятельно.

С каждым повышением уровня вашего мастерства коллекция карт также будет улучшаться. Когда вы накопите достаточно знаний и обретете уверенность, выходите на Арену и сражайтесь с другими игроками. Создание учетной записи поможет сохранить прогресс и продолжить игру на другом Android-устройстве или PC.

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