Hearthstone для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.2.82657 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Японский
|Разработчик:
|Blizzard Entertainment, Inc.
|Категории:
|Карточные - Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 774 | Статистика
|Размер:
|89,95 Мб
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Hearthstone – простая и в тоже время увлекательная карточная игра от известного разработчика Blizzard. Начните с обучения, в процессе игры изучите все карты и откройте всех персонажей, включая Воина, Шамана, Разбойника и др.
Разобравшись с основами игры, вы будете сражать своих противников мощными заклинаниями и с помощью могущественных существ. Собрав собственную колоду, у вас появится возможность открыть или изготовить множество дополнительных карт самостоятельно.
С каждым повышением уровня вашего мастерства коллекция карт также будет улучшаться. Когда вы накопите достаточно знаний и обретете уверенность, выходите на Арену и сражайтесь с другими игроками. Создание учетной записи поможет сохранить прогресс и продолжить игру на другом Android-устройстве или PC.
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