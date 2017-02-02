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Drive Ahead! Sports для Android

Drive Ahead! Sports 1.6.3 для Android

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Описание Drive Ahead! Sports 1.6.3 для AndroidОписание   Скачать Drive Ahead! Sports 1.6.3 для AndroidСКАЧАТЬ (50,16 Мб) Скриншоты Drive Ahead! Sports 1.6.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Drive Ahead! Sports 1.6.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drive Ahead! Sports 1.6.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Drive Ahead! Sports – американский футбол на американских тачках, что может быть веселее и увлекательнее?

Как и в реальной игре, попытайтесь забить мяч в ворота соперника, частенько вы будете залетать в ворота на авто вместе с мячом. Сначала тренируйтесь выигрывать у компьютерного соперника, а потом переходите в мультиплеер, где вас встретят самые опытные и ловкие игроки.

Управление в игре очень простое: кнопки Вперед и Назад, а также Прыжок. С их помощью будете толкать мяч или соперника, прыгать над ними или делать головокружительные сальто. Самые лучшие матчи можно сохранять, а потом публиковать повторы в социальных сетях.

Скриншоты Drive Ahead! Sports:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 12
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Drive Ahead! Sports

Admin

Отзывов о программе Drive Ahead! Sports 1.6.3 для Android пока нет, можете добавить...

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