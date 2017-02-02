Drive Ahead! Sports – американский футбол на американских тачках, что может быть веселее и увлекательнее?

Как и в реальной игре, попытайтесь забить мяч в ворота соперника, частенько вы будете залетать в ворота на авто вместе с мячом. Сначала тренируйтесь выигрывать у компьютерного соперника, а потом переходите в мультиплеер, где вас встретят самые опытные и ловкие игроки.

Управление в игре очень простое: кнопки Вперед и Назад, а также Прыжок. С их помощью будете толкать мяч или соперника, прыгать над ними или делать головокружительные сальто. Самые лучшие матчи можно сохранять, а потом публиковать повторы в социальных сетях.