CDS Reader для Windows

CDS Reader 1.0

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Программа CDS Reader позволяет открывать и просматривать содержимое таблицы, сохраненной в формате CDS, добавлять новые записи, редактировать или удалять существующие, очищать таблицу целиком. Все изменения, произведенные с таблицей, автоматически сохраняются в файле, поэтому при изменении или удалении записей будьте внимательны, а лучше позаботьтесь о наличии резервной копии. Программа не позволяет менять структуру таблицы (добавлять или удалять поля, менять их тип и размер). При необходимости изменения структуры таблицы CDS ищите соответствующее программное обеспечение.

Формат CDS – это формат хранения табличных данных, иногда используемый в программах, разработка которых велась с применением компоненты ClientDataSet фирмы Borland. Несмотря на некоторые преимущества этого формата, широкого распространения он не получил. Вследствие этого существует очень мало программ, позволяющих открывать, просматривать и редактировать произвольные таблицы CDS.

Программа CDS Reader разрабатывалась в качестве простого и удобного средства просмотра и редактирования таблиц формата CDS. По причине отсутствия аналогичного программного обеспечения CDS Reader зарекомендовал себя в качестве основного инструмента для редактирования содержимого cds-файлов.

Скриншоты CDS Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Delphi, Pascal

Отзывы о программе CDS Reader

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