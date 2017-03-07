Программа CDS Reader позволяет открывать и просматривать содержимое таблицы, сохраненной в формате CDS, добавлять новые записи, редактировать или удалять существующие, очищать таблицу целиком. Все изменения, произведенные с таблицей, автоматически сохраняются в файле, поэтому при изменении или удалении записей будьте внимательны, а лучше позаботьтесь о наличии резервной копии. Программа не позволяет менять структуру таблицы (добавлять или удалять поля, менять их тип и размер). При необходимости изменения структуры таблицы CDS ищите соответствующее программное обеспечение.

Формат CDS – это формат хранения табличных данных, иногда используемый в программах, разработка которых велась с применением компоненты ClientDataSet фирмы Borland. Несмотря на некоторые преимущества этого формата, широкого распространения он не получил. Вследствие этого существует очень мало программ, позволяющих открывать, просматривать и редактировать произвольные таблицы CDS.

Программа CDS Reader разрабатывалась в качестве простого и удобного средства просмотра и редактирования таблиц формата CDS. По причине отсутствия аналогичного программного обеспечения CDS Reader зарекомендовал себя в качестве основного инструмента для редактирования содержимого cds-файлов.