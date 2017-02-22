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5 Shadow Fight 2 - эпические битвы в потрясающей смеси файтинга и RPG. По сюжету игры мир захвачен демонами - душами воинов прошлого и их боссами. Игроку предстоит нелегкая задача - сразить недремлющее зло и навсегда закрыть Врата Теней. Необходимо вдумчиво подойти к экипировке своего персонажа, покупать ему оружие, повышать его параметры и изучать новые способности и удары. В эпичном танце смертельного оружия вы сразитесь с множеством противников. Бейте ногами, руками, рубите и крушите, пробивая путь к победе. Ключевые особенности игры: Окунитесь в динамичные схватки с реалистичной анимацией по уникальной технологии.

Бейте врагов с простым и понятным управлением, разработанным специально для сенсорных экранов.

Снаряжайте своего бойца мечами, нунчаками, когтями, цепями и множеством других видов оружия, надевайте и улучшайте доспехи, шлемы, магические амулеты и т.д.

Путешествуйте по 6 провинциям, чтобы победить зло и закрыть Врата Теней. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Shadow Fight 2 для Android