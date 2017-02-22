Shadow Fight 2 - эпические битвы в потрясающей смеси файтинга и RPG. По сюжету игры мир захвачен демонами - душами воинов прошлого и их боссами. Игроку предстоит нелегкая задача - сразить недремлющее зло и навсегда закрыть Врата Теней.
Необходимо вдумчиво подойти к экипировке своего персонажа, покупать ему оружие, повышать его параметры и изучать новые способности и удары. В эпичном танце смертельного оружия вы сразитесь с множеством противников. Бейте ногами, руками, рубите и крушите, пробивая путь к победе.
Ключевые особенности игры:
Окунитесь в динамичные схватки с реалистичной анимацией по уникальной технологии.
Бейте врагов с простым и понятным управлением, разработанным специально для сенсорных экранов.
Снаряжайте своего бойца мечами, нунчаками, когтями, цепями и множеством других видов оружия, надевайте и улучшайте доспехи, шлемы, магические амулеты и т.д.
Путешествуйте по 6 провинциям, чтобы победить зло и закрыть Врата Теней.
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