Shadow Fight 2 для Android
|Оценка:
|4.39/5 голосов - 31
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Nekki.
|Категории:
|Ролевые, RPG - Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 11 242 | Статистика
|Размер:
|142,75 Мб
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Shadow Fight 2 – сумасшедшая смесь файтинга и РПГ. Сразитесь с самыми опасными противниками и прокачайте по максимуму своего героя.
Вы сможете вооружать, одевать и обучать персонажа новым приемам. Путешествуйте по 6 провинциям, чтобы победить зло и закрыть Врата Теней.
Что бы одолеть всех противников, покупайте своему бойцу мечи, нунчаки, когти, цепи и другими видами смертоносного оружия, надевайте и улучшайте доспехи, шлемы, магические амулеты.
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Отзывы о программе Shadow Fight 2
Димон про Shadow Fight 2 1.9.10 для Android [19-07-2015]
Игра супер!!!;-) Я Щас на отшельнике. Я получаю енэргию когда за хочу потому что я перевожу дату
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Пушкин про Shadow Fight 2 1.8.2 для Android [15-12-2014]