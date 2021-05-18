Shadow Fight 2 – сумасшедшая смесь файтинга и РПГ. Сразитесь с самыми опасными противниками и прокачайте по максимуму своего героя.

Вы сможете вооружать, одевать и обучать персонажа новым приемам. Путешествуйте по 6 провинциям, чтобы победить зло и закрыть Врата Теней.

Что бы одолеть всех противников, покупайте своему бойцу мечи, нунчаки, когти, цепи и другими видами смертоносного оружия, надевайте и улучшайте доспехи, шлемы, магические амулеты.