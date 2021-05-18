Shadow Fight 2 для Android

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Оценка: 4.39/5 голосов - 31
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Ролевые, RPG - Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):2 / 11 242 | Статистика
Размер:142,75 Мб
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Shadow Fight 2 скриншот № 2
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Shadow Fight 2 скриншот № 4

Shadow Fight 2 – сумасшедшая смесь файтинга и РПГ. Сразитесь с самыми опасными противниками и прокачайте по максимуму своего героя.

Вы сможете вооружать, одевать и обучать персонажа новым приемам. Путешествуйте по 6 провинциям, чтобы победить зло и закрыть Врата Теней.

Что бы одолеть всех противников, покупайте своему бойцу мечи, нунчаки, когти, цепи и другими видами смертоносного оружия, надевайте и улучшайте доспехи, шлемы, магические амулеты.

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Отзывы о программе Shadow Fight 2

Димон про Shadow Fight 2 1.9.10 для Android [19-07-2015]

Игра супер!!!;-) Я Щас на отшельнике. Я получаю енэргию когда за хочу потому что я перевожу дату
2 | 2 | Ответить

Богдан про Shadow Fight 2 1.9.1 для Android [01-01-2015]

Класс класс класс
2 | 2 | Ответить

Пушкин про Shadow Fight 2 1.8.2 для Android [15-12-2014]

Приложение не устанавливается
2 | 2 | Ответить

я про Shadow Fight 2 1.6.1 для Android [10-07-2014]

шось воно дуже сильно вибиваэ
3 | 2 | Ответить

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