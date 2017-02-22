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11x11 футбольный онлайн менеджер для iOS

11x11 футбольный онлайн менеджер 1.7 для iPhone, iPad

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Описание 11x11 футбольный онлайн менеджер 1.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать 11x11 футбольный онлайн менеджер 1.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (94,14 Мб) Скриншоты 11x11 футбольный онлайн менеджер 1.7 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика 11x11 футбольный онлайн менеджер 1.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о 11x11 футбольный онлайн менеджер 1.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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11x11 футбольный онлайн менеджер - увлекательный спортивный симулятор, в котором игроку предстоит испытать себя в роли футбольного менеджера. Создавайте команду своей мечты, покупайте и тренируйте игроков, развивайте инфраструктуру, играйте против реальных соперников и побеждайте в турнирах на 6 континентах.

Ключевые особенности игры:

  • Стадион, база клуба, офис, магазины, тренировочные поля, отель, ресторан - постройте свой футбольный город и раскрасьте его в цвета вашего клуба!
  • Выполняйте ежедневные квесты, побеждайте в матчах, проводите тренировки, покупайте специалистов и выберите свою победную тактику. Ваша команда будет развиваться вместе с вашим городом, и только вы сможете привести ее к триумфу.
  • Участвуйте в поиске лучших футболистов внутри игрового мира 11x11. Список игроков обновляется несколько раз в день, и самый большой талант может попасть именно в вашу команду.
  • Играйте против компьютера или реального соперника – результат матча зависит от того, как вы подготовили команду к игре.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 11x11 футбольный онлайн менеджер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы - Спорт

Отзывы о программе 11x11 футбольный онлайн менеджер

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