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11x11 футбольный онлайн менеджер - увлекательный спортивный симулятор, в котором игроку предстоит испытать себя в роли футбольного менеджера. Создавайте команду своей мечты, покупайте и тренируйте игроков, развивайте инфраструктуру, играйте против реальных соперников и побеждайте в турнирах на 6 континентах.
Ключевые особенности игры:
- Стадион, база клуба, офис, магазины, тренировочные поля, отель, ресторан - постройте свой футбольный город и раскрасьте его в цвета вашего клуба!
- Выполняйте ежедневные квесты, побеждайте в матчах, проводите тренировки, покупайте специалистов и выберите свою победную тактику. Ваша команда будет развиваться вместе с вашим городом, и только вы сможете привести ее к триумфу.
- Участвуйте в поиске лучших футболистов внутри игрового мира 11x11. Список игроков обновляется несколько раз в день, и самый большой талант может попасть именно в вашу команду.
- Играйте против компьютера или реального соперника – результат матча зависит от того, как вы подготовили команду к игре.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app