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2.60 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 2.60 из 5

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5 Plague Inc. — уникальное сочетание стратегии и ужасающе реалистичного симулятора. Ваш патоген только что инфицировал первого человека на Земле. Теперь ваша задача — уничтожить все человечество, развив смертоносную болезнь и распространив ее по всему свету. При этом вам придется преодолевать все, что человечество будет делать ради своей защиты. Особенности: Великолепная графика в разрешении Retina с продуманным интерфейсом.

Проработанный гиперреалистичый мир с передовым ИИ.

Исчерпывающая справка в игре и обучающая система.

12 различных типов болезни с совершенно разными стратегиями развития.

Полноценное сохранение и загрузка игр.

Свыше 50 стран для заражения, сотни характеристик болезни для развития и тысячи мировых событий, на которые нужно адекватно реагировать.

Поддержка игровых достижений и таблиц лидеров.

Дополнения добавляют подчиняющего мозг червя Neurax, порождающий зомби вирус Necroa, скоростные прохождения и сценарии из жизни. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Plague Inc. для Android