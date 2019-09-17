Last Day on Earth: Survival

Kim Kardashian: Hollywood 10.3.1 для iPhone, iPad
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD – симулятор для мобильных iOS-устройств, в котором необходимо создать свою знаменитость и покорить Голливуд, заводить отношения со
Nuclear Submarine inc 1.02 для iPhone, iPad
Реалистичный симулятор атомной подводной лодки для iPhone, iPad и iPod touch, позволяющий хоть и немного, но прочуствовать все тяготы службы подводника. Игрока
Township 6.9.0 для iPhone, iPad
Увлекательная игра для iPhone, iPad и iPod touch, которая представляет собой уникальное сочетание жанров градостроительства и фермерства. Развивайте ваш город,
Armored Warfare: Assault 1.7.8 для iPhone, iPad
Мобильная версия аркадного танкового симулятора "Armored Warfare: Проект Армата", созданного на движке Unreal Engine 4 и позволяющего игрокам сполна насладиться
Piano Tiles 2 3.8.5 для iPhone, iPad
Простая, захватывающая игра для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроку предстоит продемонстрировать чудеса ловкости и отличное чувство ритма, тапая по черным
SimCity BuildIt 1.29.1 для iPhone, iPad
Популярный мобильный градостроительный симулятор. Вы начинаете игру в должности мэра небольшого поселка, и ваша задача превратить его в крупнейший и процветающий