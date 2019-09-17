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Last Day on Earth: Survival для iOS

Last Day on Earth: Survival 1.14.2 для iPhone, iPad и iPod touch

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Описание Last Day on Earth: Survival 1.14.2 для iPhone, iPad и iPod touchОписание   Скачать Last Day on Earth: Survival 1.14.2 для iPhone, iPad и iPod touchСКАЧАТЬ (628 Мб) Скриншоты Last Day on Earth: Survival 1.14.2 для iPhone, iPad и iPod touchСкриншоты (5)   Статистика Last Day on Earth: Survival 1.14.2 для iPhone, iPad и iPod touchСтатистика   Отзывы о Last Day on Earth: Survival 1.14.2 для iPhone, iPad и iPod touchОтзывы (0)  
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Last Day on Earth: Survival – попробуйте выжить в мире, где зомби победили человечество.

Вы начинаете играть буквально в одних трусах, позже, насобирав достаточно материалов, вы можете создавать рабочие и охотничьи инструменты или построить дом со всеми удобствами. Но до этого, вам предстоит нелегкий труд: собирать дрова, известняк, ягоды, охотиться, искать тайники и предметы. Внимательно следите за состоянием организма и вовремя принимайте пищу и не доводите персонажа до обезвоживания.

Встреча с другими игроками в этой игре может закончиться плачевно – встречные будут пытаться забрать у вас ценные вещи или попытаются убить. В свою очередь, вы также можете устраивать засады на других, обыскивать заброшенные базы и лагеря в поисках ценных ресурсов, одежды и оружия.

Объединиться с игроками можно вступив в клан. Там у вас будет возможность совместного уничтожения зомби, и шансы на выживание значительно повысятся.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Last Day on Earth: Survival
Last Day on Earth: Survival
Last Day on Earth: Survival
Last Day on Earth: Survival
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Last Day on Earth: Survival

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