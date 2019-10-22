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Hay Day для iOS

Hay Day 1.44.74 для iPhone, iPad

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Описание Hay Day 1.44.74 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hay Day 1.44.74 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (158.4 Мб) Скриншоты Hay Day 1.44.74 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Hay Day 1.44.74 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hay Day 1.44.74 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Hay Day - отличная стратегия, где Вам предстоит попробовать свои силы и организаторские способности в роли фермера. Начните постигать азы управления фермой с простого выращивания пшеницы и закончите постройкой целого поселка, в котором Вы станете самым важным и влиятельным лицом.

На пути к вершинам Вам предстоит улучшать свою ферму, выращивать разнообразные культуры, разводить птиц и животных, печь хлеб, торговать с соседями, выполнять заказы предприятий общепита и многое-многое другое. Чтобы со всем этим разобраться к Вашим услугам будут пошаговый помощник, система подсказок и удобное управление. Начните играть в Hay Day, и увидите насколько увлекательно и интересно быть настоящим фермером.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Hay Day
Hay Day
Hay Day
Hay Day
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 035
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Симуляторы
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Отзывы о программе Hay Day

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