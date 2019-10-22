Hay Day - отличная стратегия, где Вам предстоит попробовать свои силы и организаторские способности в роли фермера. Начните постигать азы управления фермой с простого выращивания пшеницы и закончите постройкой целого поселка, в котором Вы станете самым важным и влиятельным лицом.

На пути к вершинам Вам предстоит улучшать свою ферму, выращивать разнообразные культуры, разводить птиц и животных, печь хлеб, торговать с соседями, выполнять заказы предприятий общепита и многое-многое другое. Чтобы со всем этим разобраться к Вашим услугам будут пошаговый помощник, система подсказок и удобное управление. Начните играть в Hay Day, и увидите насколько увлекательно и интересно быть настоящим фермером.