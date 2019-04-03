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5 SimCity BuildIt - станьте мэром красивого зеленого города, в котором жители будут процветать. По мере развития города его потребности будут расти, и ваша задача - удовлетворять их. Постройте свой город. Благодаря огромному количеству зданий, а также живой и яркой 3D графике, это самая реалистичная градостроительная игра для мобильных платформ. Располагайте здания с умом, чтобы налоги продолжали платиться, а город продолжал развиваться. Используйте щипки для масштабирования, вращайте камеру на 360 градусов, и управляйте городом на ходу, независимо от того, в сети вы или нет.

Вдохните жизнь в свой город. Производите ресурсы и меняйте горизонты. Торгуйте с друзьями и другими городами. Поставляйте грузы по морю и по воздуху. Постройте кварталы в токийском стиле и разблокируйте уникальные достопримечательности, например, Статую Свободы. Расширьте прибрежную зону и постройте яхт-клуб, аквапарк и не только. Запускайте природные и не совсем природные катаклизмы, такие, как НЛО. С ""Футуристическими городами"" вы можете создавать и использовать инновационные технологии, например, дронов, нео-валюту или высокотехнологичные здания!

Поддерживайте уровень счастья ваших горожан. Боритесь с настоящими городскими проблемами, такими как пожары, пробки на дорогах и загрязнение окружающей среды. Стройте электростанции и полицейские участки, чтобы обеспечить потребности горожан, а также развивайте образование и парковые зоны. Обеспечьте движение транспорта, строя широкие проспекты и трамвайные пути. Пройдите захватывающие испытания, чтобы взбодрить общество.

Участвуйте в конкурсе, чтобы получить награды. Состязайтесь с другими игроками со всего мира в конкурсе мэров! Продвигайтесь в высшие лиги и займите первые места в таблице лидеров. Проходите испытания каждую неделю, чтобы попасть в Элитную лигу мегалополиса. Лучшие мэры в каждой лиге получают призы (и престиж)! Стройте ради победы и наблюдайте как ваш город начинает оживать. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app SimCity BuildIt для Android