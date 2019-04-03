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SimCity BuildIt для iOS

SimCity BuildIt 1.27.4 для iPhone, iPad

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Описание SimCity BuildIt 1.27.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать SimCity BuildIt 1.27.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (156.8 Мб) Скриншоты SimCity BuildIt 1.27.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика SimCity BuildIt 1.27.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о SimCity BuildIt 1.27.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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SimCity BuildIt - станьте мэром красивого зеленого города, в котором жители будут процветать. По мере развития города его потребности будут расти, и ваша задача - удовлетворять их.

  • Постройте свой город. Благодаря огромному количеству зданий, а также живой и яркой 3D графике, это самая реалистичная градостроительная игра для мобильных платформ. Располагайте здания с умом, чтобы налоги продолжали платиться, а город продолжал развиваться. Используйте щипки для масштабирования, вращайте камеру на 360 градусов, и управляйте городом на ходу, независимо от того, в сети вы или нет.
  • Вдохните жизнь в свой город. Производите ресурсы и меняйте горизонты. Торгуйте с друзьями и другими городами. Поставляйте грузы по морю и по воздуху. Постройте кварталы в токийском стиле и разблокируйте уникальные достопримечательности, например, Статую Свободы. Расширьте прибрежную зону и постройте яхт-клуб, аквапарк и не только. Запускайте природные и не совсем природные катаклизмы, такие, как НЛО. С ""Футуристическими городами"" вы можете создавать и использовать инновационные технологии, например, дронов, нео-валюту или высокотехнологичные здания!
  • Поддерживайте уровень счастья ваших горожан. Боритесь с настоящими городскими проблемами, такими как пожары, пробки на дорогах и загрязнение окружающей среды. Стройте электростанции и полицейские участки, чтобы обеспечить потребности горожан, а также развивайте образование и парковые зоны. Обеспечьте движение транспорта, строя широкие проспекты и трамвайные пути. Пройдите захватывающие испытания, чтобы взбодрить общество.
  • Участвуйте в конкурсе, чтобы получить награды. Состязайтесь с другими игроками со всего мира в конкурсе мэров! Продвигайтесь в высшие лиги и займите первые места в таблице лидеров. Проходите испытания каждую неделю, чтобы попасть в Элитную лигу мегалополиса. Лучшие мэры в каждой лиге получают призы (и престиж)! Стройте ради победы и наблюдайте как ваш город начинает оживать.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

SimCity BuildIt
SimCity BuildIt
SimCity BuildIt
SimCity BuildIt
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 126
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе SimCity BuildIt

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