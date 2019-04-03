|
SimCity BuildIt 1.27.4 для iPhone, iPad
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
SimCity BuildIt - станьте мэром красивого зеленого города, в котором жители будут процветать. По мере развития города его потребности будут расти, и ваша задача - удовлетворять их.
- Постройте свой город. Благодаря огромному количеству зданий, а также живой и яркой 3D графике, это самая реалистичная градостроительная игра для мобильных платформ. Располагайте здания с умом, чтобы налоги продолжали платиться, а город продолжал развиваться. Используйте щипки для масштабирования, вращайте камеру на 360 градусов, и управляйте городом на ходу, независимо от того, в сети вы или нет.
- Вдохните жизнь в свой город. Производите ресурсы и меняйте горизонты. Торгуйте с друзьями и другими городами. Поставляйте грузы по морю и по воздуху. Постройте кварталы в токийском стиле и разблокируйте уникальные достопримечательности, например, Статую Свободы. Расширьте прибрежную зону и постройте яхт-клуб, аквапарк и не только. Запускайте природные и не совсем природные катаклизмы, такие, как НЛО. С ""Футуристическими городами"" вы можете создавать и использовать инновационные технологии, например, дронов, нео-валюту или высокотехнологичные здания!
- Поддерживайте уровень счастья ваших горожан. Боритесь с настоящими городскими проблемами, такими как пожары, пробки на дорогах и загрязнение окружающей среды. Стройте электростанции и полицейские участки, чтобы обеспечить потребности горожан, а также развивайте образование и парковые зоны. Обеспечьте движение транспорта, строя широкие проспекты и трамвайные пути. Пройдите захватывающие испытания, чтобы взбодрить общество.
- Участвуйте в конкурсе, чтобы получить награды. Состязайтесь с другими игроками со всего мира в конкурсе мэров! Продвигайтесь в высшие лиги и займите первые места в таблице лидеров. Проходите испытания каждую неделю, чтобы попасть в Элитную лигу мегалополиса. Лучшие мэры в каждой лиге получают призы (и престиж)! Стройте ради победы и наблюдайте как ваш город начинает оживать.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
|
|
ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
Free Spore Origins LE 1.0.57 для iPhone, iPad, iPod
Free Spore Origins LE - съешь сам или будь съеденным! Это основное правило этой игры в которую можно играть в режиме эволюции вашего "творения" или в режиме
Armored Warfare: Assault 1.7.1 для iPhone, iPad
Мобильная версия аркадного танкового симулятора "Armored Warfare: Проект Армата", созданного на движке Unreal Engine 4 и позволяющего игрокам сполна насладиться
My Clinic 1.3.8 для iPad
My Clinic - вам дается 500$ и хатынка, в которой вы можете принимать пациентов. Вам нужно так все организовать, чтобы бизнес приносил деньги на которые вы бы могли
Hay Day 1.41.16 для iPhone, iPad
Hay Day - отличная стратегия, где Вам предстоит попробовать свои силы и организаторские способности в роли фермера
Flight Control 1.9.3 для iPhone, iPad, iPod
Flight Control - эта программа позволит вам почувствовать себя в роли диспетчера аэропорта, который должен посадить без проблем любое воздушное судно будь то самолет
Танковый Биатлон 1.0 для iPhone, iPad
Танковый Биатлон - проверьте свои навыки в управлении боевой машиной и прицельной стрельбе по мишеням на танке Т-72Б
|
|
Отзывы о программе SimCity BuildIt
Admin
Отзывов о программе SimCity BuildIt 1.27.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|