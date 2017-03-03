Uplay для Windows

Uplay 29.0.0.5120

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Описание Uplay 29.0.0.5120Описание   Скачать Uplay 29.0.0.5120СКАЧАТЬ (60,3 Мб) Скриншоты Uplay 29.0.0.5120Скриншоты (6)   Статистика Uplay 29.0.0.5120Статистика   Отзывы о Uplay 29.0.0.5120Отзывы (0)  
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Uplay - игровой сервис от Ubisoft, который позволяет общаться с геймерами со всего мира, приобретать распространяемые цифровые копии игр и бесплатно скачивать демонстрационные версии.

Приложение - мощный конкурент популярных Steam и Origin. Клиент авторов Far Cry, Assassin`s Creed, Watch Dogs, Rayman и других позволяет получать вознаграждения (rewards) за баллы, выдаваемые за выполнение определенных достижений (Actions) в играх с поддержкой Uplay. Выполнив действие, игрок зарабатывает определенное количество очков, которые можно потратить на внутриигровые награды. Очки, заработанные в одной игре можно потратить в любой другой, если та доступна на том же аккаунте.

Также с помощью данного сервиса вы сможете играть в многопользовательские режимы Assasin`s Creed, Splinter Cell, Far Cry, Division и др.

Возможности сервиса:

  • Приобретение игр созданных и изданных компанией Ubisoft.
  • Загрузка, обновление и активация игр
  • Скачивание дополнений.
  • Поддержка системы достижений/трофеев.
  • Просмотр статистики своих игр.
  • Автоматическое обновление приобретенных игр.
  • Анонсы, скриншоты и видеоролики к играм.
Скриншоты Uplay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
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Категории программыУтилиты - Загрузка файлов

Отзывы о программе Uplay

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