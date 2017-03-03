Uplay - игровой сервис от Ubisoft, который позволяет общаться с геймерами со всего мира, приобретать распространяемые цифровые копии игр и бесплатно скачивать демонстрационные версии.

Приложение - мощный конкурент популярных Steam и Origin. Клиент авторов Far Cry, Assassin`s Creed, Watch Dogs, Rayman и других позволяет получать вознаграждения (rewards) за баллы, выдаваемые за выполнение определенных достижений (Actions) в играх с поддержкой Uplay. Выполнив действие, игрок зарабатывает определенное количество очков, которые можно потратить на внутриигровые награды. Очки, заработанные в одной игре можно потратить в любой другой, если та доступна на том же аккаунте.

Также с помощью данного сервиса вы сможете играть в многопользовательские режимы Assasin`s Creed, Splinter Cell, Far Cry, Division и др.

Возможности сервиса: