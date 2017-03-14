USB Network Gate - программа, которая позволит вам подключаться к любому USB устройству находящемуся на удаленном компьютере в сети. После установки на локальном компьютере, вы получаете доступ к нему из любой точки мира и сможете пользоваться USB устройствами на нем.
Это позволит вам всегда воспользоваться удаленным сканером, принтером, веб-камерой, модемом, USB-устройству и любым другим оборудованием, как будто они подключены непосредственно к вашему ПК.
Возможности приложения:
- Совместное использование USB-портов через LAN/WAN/VLAN/VPN/Internet
- Подключение USB-устройств к виртуальным машинам и блейд-серверам
- Получение доступа к USB по RDP (протокол удалённого рабочего стола)
- Доступ к USB-устройствам по Wi-Fi
- Изоляция USB-устройства в RDP сессии
- Расширенные настройки:
- выбор параметров соединения для каждого отдельного порта или устройства
- защищенный доступ с использованием авторизации и шифрования
- разрешение подключения только определенным адресам
- возможность работы из командной строки
- может использоваться на виртуальной машине