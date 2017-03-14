USB Network Gate для Windows

USB Network Gate 7.0.1370

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Описание USB Network Gate 7.0.1370Описание   Скачать USB Network Gate 7.0.1370СКАЧАТЬ (4,03 Мб) Скриншоты USB Network Gate 7.0.1370Скриншоты (3)   Статистика USB Network Gate 7.0.1370Статистика   Отзывы о USB Network Gate 7.0.1370Отзывы (0)  
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USB Network Gate - программа, которая позволит вам подключаться к любому USB устройству находящемуся на удаленном компьютере в сети. После установки на локальном компьютере, вы получаете доступ к нему из любой точки мира и сможете пользоваться USB устройствами на нем.

Это позволит вам всегда воспользоваться удаленным сканером, принтером, веб-камерой, модемом, USB-устройству и любым другим оборудованием, как будто они подключены непосредственно к вашему ПК.

Возможности приложения:

  • Совместное использование USB-портов через LAN/WAN/VLAN/VPN/Internet
  • Подключение USB-устройств к виртуальным машинам и блейд-серверам
  • Получение доступа к USB по RDP (протокол удалённого рабочего стола)
  • Доступ к USB-устройствам по Wi-Fi
  • Изоляция USB-устройства в RDP сессии
  • Расширенные настройки:
    • выбор параметров соединения для каждого отдельного порта или устройства
    • защищенный доступ с использованием авторизации и шифрования
    • разрешение подключения только определенным адресам
    • возможность работы из командной строки
    • может использоваться на виртуальной машине
Скриншоты USB Network Gate:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $89.95
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства

Отзывы о программе USB Network Gate

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