Silent Install Helper для Windows

Silent Install Helper 3.1.0.0

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Описание Silent Install Helper 3.1.0.0Описание   Скачать Silent Install Helper 3.1.0.0СКАЧАТЬ (1,48 Мб) Скриншоты Silent Install Helper 3.1.0.0Скриншоты (5)   Статистика Silent Install Helper 3.1.0.0Статистика   Отзывы о Silent Install Helper 3.1.0.0Отзывы (0)  
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Silent Install Helper - утилита, которая позволяет устанавливать программы в "тихом" режиме. Определяет тип установочного пакета и проводит установку приложений без вмешательства пользователя. Также предлагает возможность удаления в "тихом" режиме.

Поддерживаемые инсталляторы:

  • Inno Setup, Smart Installer, Wise Installer, NSIS
  • RAR \ ZIP \ 7z \ 7z Setup \ Free Arc\ Microsoft Cab SFX
  • Msi
  • Ghost Installer,  InstallShield, Factory Installer
  • Install4j Wizad, Driver Genius Installer, Actual Installer
  • файлы .inf, .msu
  • и многие другие.

Особенности приложения:

  • Позволяет создавать CMD-файлы
  • Может создавать файлы конфигурации для Windows Post Install Wizard
  • Отображает информацию о запущеных процессах
  • Может использовать пользовательские команды и скрипты.
  • Содержит функцию пакетного удаления в «тихом режиме».
Скриншоты Silent Install Helper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация

Отзывы о программе Silent Install Helper

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