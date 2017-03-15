Silent Install Helper 3.1.0.0 Описание СКАЧАТЬ ( 1,48 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Silent Install Helper - утилита, которая позволяет устанавливать программы в "тихом" режиме. Определяет тип установочного пакета и проводит установку приложений без вмешательства пользователя. Также предлагает возможность удаления в "тихом" режиме. Поддерживаемые инсталляторы: Inno Setup, Smart Installer, Wise Installer, NSIS

RAR \ ZIP \ 7z \ 7z Setup \ Free Arc\ Microsoft Cab SFX

Msi

Ghost Installer, InstallShield, Factory Installer

Install4j Wizad, Driver Genius Installer, Actual Installer

файлы .inf, .msu

и многие другие. Особенности приложения: Позволяет создавать CMD-файлы

Может создавать файлы конфигурации для Windows Post Install Wizard

Отображает информацию о запущеных процессах

Может использовать пользовательские команды и скрипты.

Содержит функцию пакетного удаления в «тихом режиме». Скриншоты Silent Install Helper: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 Разработчик Руслан Белашевский Последнее обновление 15.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Автоматизация Отзывы о программе Silent Install Helper Admin Отзывов о программе Silent Install Helper 3.1.0.0 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости