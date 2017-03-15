Silent Install Helper - утилита, которая позволяет устанавливать программы в "тихом" режиме. Определяет тип установочного пакета и проводит установку приложений без вмешательства пользователя. Также предлагает возможность удаления в "тихом" режиме.
Поддерживаемые инсталляторы:
Inno Setup, Smart Installer, Wise Installer, NSIS
RAR \ ZIP \ 7z \ 7z Setup \ Free Arc\ Microsoft Cab SFX
Msi
Ghost Installer, InstallShield, Factory Installer
Install4j Wizad, Driver Genius Installer, Actual Installer
файлы .inf, .msu
и многие другие.
Особенности приложения:
Позволяет создавать CMD-файлы
Может создавать файлы конфигурации для Windows Post Install Wizard
Отображает информацию о запущеных процессах
Может использовать пользовательские команды и скрипты.
Содержит функцию пакетного удаления в «тихом режиме».