Suamp для Android

Suamp 1.1.4 для Android

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Описание Suamp 1.1.4 для AndroidОписание   Скачать Suamp 1.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (9,63 Мб) Скриншоты Suamp 1.1.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Suamp 1.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Suamp 1.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Suamp - мультимедийный проигрыватель, который позволяет воспроизводить только аудио дорожки с YouTube. Находит музыку, создает плейлисты и воспроизводит любые треки. Весь каталог музыки, собранный на YouTube теперь будет вам доступен: популярные песни, миксы, независимые композиции и другой контент.

Плеер также способен воспроизводить локальные аудиофайлы практически всех форматов.

Особенности приложения:

  • Поиск треков и плейлистов из YouTube.
  • Воспроизведение, в том числе в фоновом режиме.
  • Поддерживаемые форматы: ape; mpga; mp3; wav; ogg; umx; mod; mo3; it; s3m; mtm; xm; aac; flac; mp4; m4a; m4b; mpc; wv; opus; dff; dsf; tta.
  • 6 полосный эквалайзер.
  • Усиление звука.
  • Аудио эффект реверберации.
  • Создание собственных плейлистов.
  • Синхронизация списков воспроизведения с аккаунтом YouTube.
  • Отображение обложек треков.
  • Показ информации о треках.
  • Возможность воспроизведения аудио файлов только с YouTube.
  • Возможность импорта / поиск общедоступные плейлистов YouTube.
  • Возможность повтора текущего списка воспроизведения / повтор песни.
  • Возможность перемешивать аудио файлы из списка воспроизведения.
  • Поддержка Android Wear.
Скриншоты Suamp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе Suamp

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