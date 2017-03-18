Suamp 1.1.4 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 9,63 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Suamp - мультимедийный проигрыватель, который позволяет воспроизводить только аудио дорожки с YouTube. Находит музыку, создает плейлисты и воспроизводит любые треки. Весь каталог музыки, собранный на YouTube теперь будет вам доступен: популярные песни, миксы, независимые композиции и другой контент. Плеер также способен воспроизводить локальные аудиофайлы практически всех форматов. Особенности приложения: Поиск треков и плейлистов из YouTube.

Воспроизведение, в том числе в фоновом режиме.

Поддерживаемые форматы: ape; mpga; mp3; wav; ogg; umx; mod; mo3; it; s3m; mtm; xm; aac; flac; mp4; m4a; m4b; mpc; wv; opus; dff; dsf; tta.

6 полосный эквалайзер.

Усиление звука.

Аудио эффект реверберации.

Создание собственных плейлистов.

Синхронизация списков воспроизведения с аккаунтом YouTube.

Отображение обложек треков.

Показ информации о треках.

Возможность воспроизведения аудио файлов только с YouTube.

Возможность импорта / поиск общедоступные плейлистов YouTube.

Возможность повтора текущего списка воспроизведения / повтор песни.

Возможность перемешивать аудио файлы из списка воспроизведения.

Поддержка Android Wear. Скриншоты Suamp: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 Разработчик Criss.Dev Последнее обновление 18.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры Отзывы о программе Suamp Admin Отзывов о программе Suamp 1.1.4 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости