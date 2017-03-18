Suamp - мультимедийный проигрыватель, который позволяет воспроизводить только аудио дорожки с YouTube. Находит музыку, создает плейлисты и воспроизводит любые треки. Весь каталог музыки, собранный на YouTube теперь будет вам доступен: популярные песни, миксы, независимые композиции и другой контент.
Плеер также способен воспроизводить локальные аудиофайлы практически всех форматов.
Особенности приложения:
- Поиск треков и плейлистов из YouTube.
- Воспроизведение, в том числе в фоновом режиме.
- Поддерживаемые форматы: ape; mpga; mp3; wav; ogg; umx; mod; mo3; it; s3m; mtm; xm; aac; flac; mp4; m4a; m4b; mpc; wv; opus; dff; dsf; tta.
- 6 полосный эквалайзер.
- Усиление звука.
- Аудио эффект реверберации.
- Создание собственных плейлистов.
- Синхронизация списков воспроизведения с аккаунтом YouTube.
- Отображение обложек треков.
- Показ информации о треках.
- Возможность воспроизведения аудио файлов только с YouTube.
- Возможность импорта / поиск общедоступные плейлистов YouTube.
- Возможность повтора текущего списка воспроизведения / повтор песни.
- Возможность перемешивать аудио файлы из списка воспроизведения.
- Поддержка Android Wear.