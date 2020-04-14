Программы для Android » Аудио, Звук » Плееры » Аудио MP3-плеер для Android
Аудио MP3-плеер для Android

Аудио MP3-плеер 2.7.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Аудио MP3-плеер 2.7.1 для AndroidОписание   Скачать Аудио MP3-плеер 2.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,89 Мб) Скриншоты Аудио MP3-плеер 2.7.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Аудио MP3-плеер 2.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Аудио MP3-плеер 2.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Аудио MP3-плеер - удобный аудиоплеер для мобильных устройств на базе Android, который позволяет насладиться качественным звучанием любимой музыки на своем девайсе.

Проигрываетль поддерживает все аудиоформаты, обладает пятиполосным эквалайзером, предлагает виджет для домашнего экрана, функцию управления воспроизведением музыки из панели уведомлений и пр.

Основные возможности программы Аудио MP3-плеер:

  • Автоматическое определение музыки и аудио файлов на устройстве.
  • Выбор обложек альбомов из музыкальных файлов.
  • Возможность редактирования информации о треке.
  • Настройка воспроизведения.
  • Наличие 5-полосного эквалайзера.
  • Отображение списка последних воспроизведенных мелодий.
  • Наличие уведомлений.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • Несколько режимов воспроизведения.
  • Управление воспоизведением аудио из панели уведомлений.
  • Поддержка MP3, MP4, и т.д.
Аудио MP3-плеер
Аудио MP3-плеер
Аудио MP3-плеер
Аудио MP3-плеер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

Sweet.tv 2.0.5 для Android

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,

Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для Android

Музыкальный сервис, предоставляющий доступ к легальной музыке, и предлагающий пользователю более 40 млн. треков, тысячи готовых плейлистов, чарты, персональные

Meridian Player Noble 5.0.8 для Android

Meridian Player Evolve — аудио- и видео-плеер для Android-коммуникаторов. Поддерживаются различные аудио-форматы, а также ограниченное число видео-форматов.

RealPlayer 1.1.3.0 (19) для Android

RealPlayer - один из лучших медиа-плееров для Android, позволяющий слушать музыку, просматривать видео или фотографии. RealPlayer имеет интуитивно понятный

AIMP 3.01 Build 972 для Android

AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный

jetAudio Music Player Basic 9.5.3 для Android

Музыкальный проигрыватель с 10 или 20-полосным эквалайзером и поддержкой практически всех цифровых музыкальных файлов. Пользователям также доступны различные

скачать Adguard

Отзывы о программе Аудио MP3-плеер

Admin

Отзывов о программе Аудио MP3-плеер 2.7.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 