Аудио MP3-плеер

Sweet.tv 2.0.5 для Android
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,
Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для Android
Музыкальный сервис, предоставляющий доступ к легальной музыке, и предлагающий пользователю более 40 млн. треков, тысячи готовых плейлистов, чарты, персональные
Meridian Player Noble 5.0.8 для Android
Meridian Player Evolve — аудио- и видео-плеер для Android-коммуникаторов. Поддерживаются различные аудио-форматы, а также ограниченное число видео-форматов.
RealPlayer 1.1.3.0 (19) для Android
RealPlayer - один из лучших медиа-плееров для Android, позволяющий слушать музыку, просматривать видео или фотографии. RealPlayer имеет интуитивно понятный
AIMP 3.01 Build 972 для Android
AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный
jetAudio Music Player Basic 9.5.3 для Android
Музыкальный проигрыватель с 10 или 20-полосным эквалайзером и поддержкой практически всех цифровых музыкальных файлов. Пользователям также доступны различные