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Music Player 1.3.0 для Android
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Music Player — простой в использовании музыкальный проигрыватель со стильным дизайном и мощным эквалайзером, в котором есть все необходимые функции для комфортного прослушивания любимой музыки. Присутствует возможность создавать плейлисты по своему настроению, назначать песни в качестве мелодии звонка из проигрывателя, делиться информацией о песнях, которые вы сейчас слушаете, в социальных сетях и многое другое. Также имеется встроенный 5-полосный эквалайзер с виртуализатором и настройками реверберации.
Особенности приложения:
- Шесть различных способов представления коллекции в приложении (список воспроизведения, жанры, папки, исполнители, альбомы и отдельные песни).
- Полная поддержка виджетов со списком песен.
- Воспроизведение песен прямо из папки внутри приложения.
- Элегантные темы, доступные в двух вариантах.
- Создание списков по настроению, с возможностью пополнения списков.
- Удаление раздражающих отрывков из Music Player при сканировании папок в приложении.
- Назначение песни в качестве мелодии звонка из проигрывателя.
- 5-полосный эквалайзер с мощными басами и виртуализатором с настройками реверберации.
- Воспроизведение в произвольном порядке или по текущему списку воспроизведения с помощью функции "Добавить в очередь".
- Возможность делиться информацией о песнях, которые вы сейчас слушаете, в социальных сетях.
- Поддержка 40 различных языков (английский, хинди, немецкий, французский, китайский, русский, испанский, турецкий, японский, индонезийский и т. д.).
- Поддержка системного и встроенного эквалайзера в приложении Music Player.
- Поддержка Material Design.
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