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Music Player для Android

Music Player 1.3.0 для Android

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Описание Music Player 1.3.0 для AndroidОписание   Скачать Music Player 1.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (7,26 Мб) Скриншоты Music Player 1.3.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Music Player 1.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Music Player 1.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Music Player — простой в использовании музыкальный проигрыватель со стильным дизайном и мощным эквалайзером, в котором есть все необходимые функции для комфортного прослушивания любимой музыки. Присутствует возможность создавать плейлисты по своему настроению, назначать песни в качестве мелодии звонка из проигрывателя, делиться информацией о песнях, которые вы сейчас слушаете, в социальных сетях и многое другое. Также имеется встроенный 5-полосный эквалайзер с виртуализатором и настройками реверберации.

Особенности приложения:

  • Шесть различных способов представления коллекции в приложении (список воспроизведения, жанры, папки, исполнители, альбомы и отдельные песни).
  • Полная поддержка виджетов со списком песен.
  • Воспроизведение песен прямо из папки внутри приложения.
  • Элегантные темы, доступные в двух вариантах.
  • Создание списков по настроению, с возможностью пополнения списков.
  • Удаление раздражающих отрывков из Music Player при сканировании папок в приложении.
  • Назначение песни в качестве мелодии звонка из проигрывателя.
  • 5-полосный эквалайзер с мощными басами и виртуализатором с настройками реверберации.
  • Воспроизведение в произвольном порядке или по текущему списку воспроизведения с помощью функции "Добавить в очередь".
  • Возможность делиться информацией о песнях, которые вы сейчас слушаете, в социальных сетях.
  • Поддержка 40 различных языков (английский, хинди, немецкий, французский, китайский, русский, испанский, турецкий, японский, индонезийский и т. д.).
  • Поддержка системного и встроенного эквалайзера в приложении Music Player.
  • Поддержка Material Design.
Music Player
Music Player
Music Player
Music Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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