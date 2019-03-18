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AT Player 1.325 для Android
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AT Player - бесплатный музыкальный плеер для воспроизведения музыки с YouTube, SoundCloud и других популярных онлайн-ресурсов. Присутствует возможность изменять скорость воспроизведения треков, усиление баса, имеется встроенный эквалайзер, рекомендованные плейлисты, поддержка и управление с гарнитуры, темная/светлая темы, таймер сна, тексты песен и многое другое.
Основные возможности:
- Поиск песен, радиостанций, плейлистов, альбомов, исполнителей, живого радио, обложек и ремиксов.
- Поддержка различных форматов: mp3, flac, m4b, mp4, 3gp, mid, wma, wav, m4a, amr, aac, ogg , vorbis и пр.
- Распознавание музыки, играющей рядом.
- Ежедневные топ-чарты и еженедельные топ-плейлисты.
- Импорт плейлистов из YouTube.
- Возможность делиться плейлистами и треками.
- Автосохранение.
- Воспроизведение в фоновом режиме.
- Last.fm scrobbling.
- Усиление басов, виртуализатор, реверберация.
- 5-полосный эквалайзер.
- Тексты песен.
- Управление через Bluetooth.
- Таймер сна и будильник.
- Автоматическое добавление всей музыки с SD-карты и памяти телефона.
- Отображение обложек.
- Экранная заставка с автоматическим понижением яркости.
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