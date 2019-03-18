AT Player для Android

AT Player 1.325 для Android

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Описание AT Player 1.325 для AndroidОписание   Скачать AT Player 1.325 для AndroidСКАЧАТЬ (8,87 Мб) Скриншоты AT Player 1.325 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика AT Player 1.325 для AndroidСтатистика   Отзывы о AT Player 1.325 для AndroidОтзывы (0)  
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AT Player - бесплатный музыкальный плеер для воспроизведения музыки с YouTube, SoundCloud и других популярных онлайн-ресурсов. Присутствует возможность изменять скорость воспроизведения треков, усиление баса, имеется встроенный эквалайзер, рекомендованные плейлисты, поддержка и управление с гарнитуры, темная/светлая темы, таймер сна, тексты песен и многое другое.

Основные возможности:

  • Поиск песен, радиостанций, плейлистов, альбомов, исполнителей, живого радио, обложек и ремиксов.
  • Поддержка различных форматов: mp3, flac, m4b, mp4, 3gp, mid, wma, wav, m4a, amr, aac, ogg , vorbis и пр.
  • Распознавание музыки, играющей рядом.
  • Ежедневные топ-чарты и еженедельные топ-плейлисты.
  • Импорт плейлистов из YouTube.
  • Возможность делиться плейлистами и треками.
  • Автосохранение.
  • Воспроизведение в фоновом режиме.
  • Last.fm scrobbling.
  • Усиление басов, виртуализатор, реверберация.
  • 5-полосный эквалайзер.
  • Тексты песен.
  • Управление через Bluetooth.
  • Таймер сна и будильник.
  • Автоматическое добавление всей музыки с SD-карты и памяти телефона.
  • Отображение обложек.
  • Экранная заставка с автоматическим понижением яркости.
AT Player
AT Player
AT Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе AT Player

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