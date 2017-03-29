Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК видеокарты, поскольку программа может вычислить количество кадров в секунду (FPS) VirtualDub 1.10.4 VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб). Имеет встроенные декодеры MPEG-1 и Motion-JPEG, а также позволяет подключать иные видео- и ауд Adobe Premiere Pro 2017 / 2.0 Adobe Premiere Pro - полнофункциональный редактор видео, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для создания потрясающих роликов. Присутствует поддержка практически всех медиаформатов и большое количество разнообразных эффектов

MyCam 1.1 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате JPEG, BMP, а видео в MJPEG/MP3 AVI oCam Screen Recorder 366.0 oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и настройки прочих параметров. Можно задавать битрейт, FPS, указывать папку для сохранения Adobe Flash Media Live Encoder 3.2 Adobe Flash Media Live Encoder - функциональный инструмент для организации прямых трансляций в сети Интернет посредством web-камер. Присутствует встроенная поддержка кодеков VP6 и H.264, имеется модуль автоматического подключения к вещательному потоку