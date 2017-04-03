Графический Калькулятор 4.12.145 для Android Графический Калькулятор – инженерный калькулятор для тех, кому необходимы сложные вычисления. В приложении возможны построения графиков, отображение промежуточных вычислений, координат точек пересечения, корней функций, экстримов и точек перегиба Калькулятор ЛовиОтвет 1.09 для Android Калькулятор ЛовиОтвет – поможет в решении математических примеров и уравнений, а также покажет каждый этап решения. Отлично подойдет тем, кто каждый день сталкивается со сложными задачами, включая учеников во время выполнения домашних заданий и родителей Adv Calculator 1.3.4 для Android Adv Calculator – мощный калькулятор вычислит за вас сложные формулы, например, 5*sin(12/(2+9))-ln(1). В калькуляторе присутствуют все логические и научные функции, редактор формул

handyCalc 0.57 для Android handyCalc – не просто калькулятор, а целый вычислительный центр с автоматическим решением уравнений и возможностью построения графиков. Пользоваться программой достаточно просто и не оставит затруднений. В калькуляторе есть конвертор величин DaCalc 1.1 для Android DaCalc - калькулятор, позволяющий вводить и рассчитывать формулы. После ввода всех переменных, нажмите "=" и увидите результат расчета. Вы можете редактировать формулы, создавать свои Arity Calculator 1.27 для Android Arity Calculator - научный калькулятор с возможностью построения двумерных и трехмерных графиков функций. Трехмерные графики можно вращать в трех плоскостях