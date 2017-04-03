Программы для Android » Калькуляторы » Инженерные » Калькулятор 2.1 для Android
Калькулятор для Android

Калькулятор 2.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Калькулятор 2.1 для AndroidОписание   Скачать Калькулятор 2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (1,04 Мб) Скриншоты Калькулятор 2.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Калькулятор 2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Калькулятор 2.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Калькулятор - бесплатный и простой в использовании инженерный калькулятор для Android. Присутствуют базовые арифметические операции, логарифметические и тригонометрические функции, возможность возведения в степень, извлечение корня, расчет процентов и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Стандартные арифметические действия.
  • Вычисление тригонометрических функций в градусах и радианах.
  • Вычисление экспоненциальной функции, натурального логарифма, десятичного логарифма.
  • Вычисление степенных функций( x в степени y, x в квадрате, квадратный корень из x).
  • Вычисление процентов.
  • Функции запоминания.
Скриншоты Калькулятор:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнженерные

Отзывы о программе Калькулятор

Admin

Отзывов о программе Калькулятор 2.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Инженерные"
 

Графический Калькулятор 4.12.145 для Android

Графический Калькулятор – инженерный калькулятор для тех, кому необходимы сложные вычисления. В приложении возможны построения графиков, отображение промежуточных вычислений, координат точек пересечения, корней функций, экстримов и точек перегиба

Калькулятор ЛовиОтвет 1.09 для Android

Калькулятор ЛовиОтвет – поможет в решении математических примеров и уравнений, а также покажет каждый этап решения. Отлично подойдет тем, кто каждый день сталкивается со сложными задачами, включая учеников во время выполнения домашних заданий и родителей

Adv Calculator 1.3.4 для Android

Adv Calculator – мощный калькулятор вычислит за вас сложные формулы, например, 5*sin(12/(2+9))-ln(1). В калькуляторе присутствуют все логические и научные функции, редактор формул

handyCalc 0.57 для Android

handyCalc – не просто калькулятор, а целый вычислительный центр с автоматическим решением уравнений и возможностью построения графиков. Пользоваться программой достаточно просто и не оставит затруднений. В калькуляторе есть конвертор величин

DaCalc 1.1 для Android

DaCalc - калькулятор, позволяющий вводить и рассчитывать формулы. После ввода всех переменных, нажмите "=" и увидите результат расчета. Вы можете редактировать формулы, создавать свои

Arity Calculator 1.27 для Android

Arity Calculator - научный калькулятор с возможностью построения двумерных и трехмерных графиков функций. Трехмерные графики можно вращать в трех плоскостях

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Gismeteo lite

Angry Birds

World of Tanks Blitz

Фотосканер

BlaBlaCar

Angry Birds Rio

AIMP

Google Chrome

X-plore

Inbox

Camera360

Angry Birds Space

Battery Doctor

MyScore

Fruit Nibblers

SoundHound

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

 
 