CalcTape Calculator with Tape - это обычный калькулятор на базе Android, который обеспечивает функцию записи и запоминания.

С самого начала приложение предоставляет пользовательский интерфейс калькулятора с цифровыми кнопками, памятью и опциями буфера обмена. Одно из отличий от обычного калькулятора - возможности памяти. CalcTape имеет различные способы хранения каждого расчета, который вы делаете.

На главном экране, прямо поверх кнопок калькулятора, есть кнопки K1, K2, ABC и Keyboard. Между ними есть разница из-за расположения настраиваемых кнопок. На экране K1 кнопка расположена с правой стороны, в то время как на экране K2 - с левой.

Настраиваемая кнопка включает в себя предварительно определенные системные операции, такие как повтор, отмена, вычисления с экспонентой, деление, процент или умножение, или определенные пользователем функции и макеты. К ним относятся различные налоговые расчеты, а также редактируемые и новые макеты.

Одним из интересных аспектов возможностей CalcTape является импорт. Вы можете импортировать различные математические упражнения, операции или полноценные математические задачи через буфер обмена и позволить приложению найти решение.

Зайдите в окно "Настройки" и отрегулируйте параметры вычислений, ограничьте размер и шрифт клавиатуры, измените ее раскладку, а также внешний вид и поведение темы по умолчанию.