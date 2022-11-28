CalcTape Calculator with Tape для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Инженерные
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:6,89 Мб
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CalcTape Calculator with Tape - это обычный калькулятор на базе Android, который обеспечивает функцию записи и запоминания.

С самого начала приложение предоставляет пользовательский интерфейс калькулятора с цифровыми кнопками, памятью и опциями буфера обмена. Одно из отличий от обычного калькулятора - возможности памяти.  CalcTape имеет различные способы хранения каждого расчета, который вы делаете.

На главном экране, прямо поверх кнопок калькулятора, есть кнопки K1, K2, ABC и Keyboard. Между ними есть разница из-за расположения настраиваемых кнопок. На экране K1 кнопка расположена с правой стороны, в то время как на экране K2 - с левой.

Настраиваемая кнопка включает в себя предварительно определенные системные операции, такие как повтор, отмена, вычисления с экспонентой, деление, процент или умножение, или определенные пользователем функции и макеты. К ним относятся различные налоговые расчеты, а также редактируемые и новые макеты.

Одним из интересных аспектов возможностей CalcTape является импорт. Вы можете импортировать различные математические упражнения, операции или полноценные математические задачи через буфер обмена и позволить приложению найти решение.

Зайдите в окно "Настройки" и отрегулируйте параметры вычислений, ограничьте размер и шрифт клавиатуры, измените ее раскладку, а также внешний вид и поведение темы по умолчанию.

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