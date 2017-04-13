Everything 1.3.4.686
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, которые не соответствуют задаваемым параметрам отсеиваются
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по содержимому и по похожему названию
Duplicate Cleaner 4.0.4 Free
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые файлы и др
NetLook 2.3
NetLook предназначен для сканирования компьютеров локальной сети, навигации по их общим ресурсам и обмена сетевыми сообщениями
TreeSize Free 4.0.0
TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера
FastCopy 3.26
FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов