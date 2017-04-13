Everything 1.3.4.686

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, которые не соответствуют задаваемым параметрам отсеиваются

DupKiller 0.8.2

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по содержимому и по похожему названию

Duplicate Cleaner 4.0.4 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые файлы и др