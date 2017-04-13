Wise Duplicate Finder для Windows

Wise Duplicate Finder 1.1.9.22

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Описание Wise Duplicate Finder 1.1.9.22Описание   Скачать Wise Duplicate Finder 1.1.9.22СКАЧАТЬ (2,26 Мб) Скриншоты Wise Duplicate Finder 1.1.9.22Скриншоты (3)   Статистика Wise Duplicate Finder 1.1.9.22Статистика   Отзывы о Wise Duplicate Finder 1.1.9.22Отзывы (0)  
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Wise Duplicate Finder - простое приложение для поиска и удаления дубликатов файлов на вашем компьютере. Предлагает полный контроль над удалением дубликатов. Вы можете просмотреть результаты поиска и решить, какие копии удалить.

Помогает найти и удалить ненужные дубликаты, тем самым освобождая место на диске. Достаточно в настройках задать нужные параметры и начать сканирование.

Особенности приложения:

  • Позволяет выбрать любой тип дубликатов, размер и название файла.
  • Поиск пустых файлов. Находит и удаляет папки и файлы, которые остались после чистки компьютера и не имеют размера.
  • Удаление дубликатов копий вручную и автоматически.
  • Резервное копирование и восстановление. Позволяет восстановить удаленные по ошибке данные.
  • Минимум необходимых настроек.
Скриншоты Wise Duplicate Finder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $18.40
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов

Отзывы о программе Wise Duplicate Finder

Admin

Отзывов о программе Wise Duplicate Finder 1.1.9.22 пока нет, можете добавить...

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