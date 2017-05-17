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1010 Puzzle для Android

1010 Puzzle 1.0.1 для Android

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Описание 1010 Puzzle 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать 1010 Puzzle 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,88 Мб) Скриншоты 1010 Puzzle 1.0.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 1010 Puzzle 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1010 Puzzle 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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1010 Puzzle — это захватывающая головоломка с простым сюжетом. Необходимо собирать фигуры таким образом, чтобы заполнить и уничтожить линии из десяти кубиков по горизонтали или вертикали. Уровень сложности постепенно увеличивается.

В настройках можно скрывать статус бар, активировать темную тему оформления, а также регулировать уровень громкости.

Скриншоты 1010 Puzzle:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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