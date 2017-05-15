UltimateDefrag для Windows

UltimateDefrag 5.0.16.0

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Описание UltimateDefrag 5.0.16.0Описание   Скачать UltimateDefrag 5.0.16.0СКАЧАТЬ (20,62 Мб) Скриншоты UltimateDefrag 5.0.16.0Скриншоты (6)   Статистика UltimateDefrag 5.0.16.0Статистика   Отзывы о UltimateDefrag 5.0.16.0Отзывы (0)  
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UltimateDefrag - простой в эксплуатации дефрагментатор, который кроме своих непосредственных обязанностей позволяет оптимизировать расположение файлов на жестком диске и уплотнить их, и тем самым существенно повысить производительность винчестера.

Ключевые особенности программы:

  • Наличие режимов Simple Mode и Expert Mode.
  • Возможность ускорения работы конкретного приложения или игры путем оптимизации размещения файлов на диске.
  • Дефрагментация всех системных файлов в NTFS-системах.
  • Возможность имитации процесса дефрагментации, благодаря чему можно довольно точно оценить время, необходимое для дефрагментации, основываясь на текущих параметрах.
  • Наличие функции True File Use Tracking, которая позволяет отслеживать поведение файлов, частоту их использования, частоту и степень их фрагментации и дает возможность оптимизировать их размещение.
  • Наличие алгоритма FragProtect, существенно ускоряющий процесс дефрагментации.
  • 6 методов дефрагментации.
  • Поддержка Drag & Drop и многое другое.
Скриншоты UltimateDefrag:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыHDD утилиты - Дефрагментаторы
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