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Doodle Alchemy Animals для Android

Doodle Alchemy Animals 1.0.8 для Android

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Описание Doodle Alchemy Animals 1.0.8 для AndroidОписание   Скачать Doodle Alchemy Animals 1.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (12,77 Мб) Скриншоты Doodle Alchemy Animals 1.0.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Doodle Alchemy Animals 1.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Doodle Alchemy Animals 1.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Doodle Alchemy Animals - продолжение популярной игры Doodle Alchemy, в которой игроку предстоит сделать первый шаг к познанию мира животных и почуствовать себя великим генетиком. Необходимо комбинировать элементы между собой таким образом, чтобы появлялись как уже известные, так и совершенно новые виды животных.

Ключевые особенности игры:

  • Интуитивный игровой процесс в один клик.
  • Красивый дизайн и эффекты.
  • Оригинальная музыка и звуковые эффекты.
  • Выбор языка. Играйте в игру и изучайте новые слова.
  • Большое количество элементов.
Скриншоты Doodle Alchemy Animals:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Головоломки
 Программа Doodle Alchemy Animals отмечена редакцией SoftPortal.com
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