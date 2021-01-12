Doodle Alchemy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский, Немецкий
|Разработчик:
|BYRIL
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 855 | Статистика
|Размер:
|19,28 Мб
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Doodle Alchemy - захватывающая головоломка для устройств под управлением ОС Android, в которой необходимо создавать новые элементы, соединяя для этого пару существующих.
В начале игроку предоставляется четыре основополагающих элемента - вода, воздух, земля и огонь, сочетая которые вы будете открывать новые и новые элементы, которые также в свою очередь можно комбинировать, получая тем самым интересные и иногда неожиданные результаты. Doodle Alchemy несомненно расширит ваш кругозор и добавит опыта в копилку знаний.
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