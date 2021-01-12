Doodle Alchemy для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский, Немецкий
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 855 | Статистика
Размер:19,28 Мб
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Doodle Alchemy - захватывающая головоломка для устройств под управлением ОС Android, в которой необходимо создавать новые элементы, соединяя для этого пару существующих.

В начале игроку предоставляется четыре основополагающих элемента - вода, воздух, земля и огонь, сочетая которые вы будете открывать новые и новые элементы, которые также в свою очередь можно комбинировать, получая тем самым интересные и иногда неожиданные результаты. Doodle Alchemy несомненно расширит ваш кругозор и добавит опыта в копилку знаний.

Что нового в Doodle Alchemy 1.4.2?
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Отзывы о программе Doodle Alchemy

роман про Doodle Alchemy 1.0.8 для Android [10-10-2014]

прикольно!а когда обеова выйдет
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