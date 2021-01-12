Doodle Alchemy - захватывающая головоломка для устройств под управлением ОС Android, в которой необходимо создавать новые элементы, соединяя для этого пару существующих.

В начале игроку предоставляется четыре основополагающих элемента - вода, воздух, земля и огонь, сочетая которые вы будете открывать новые и новые элементы, которые также в свою очередь можно комбинировать, получая тем самым интересные и иногда неожиданные результаты. Doodle Alchemy несомненно расширит ваш кругозор и добавит опыта в копилку знаний.