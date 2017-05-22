VPN Master для Android

VPN Master 5.9.4 для Android

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Описание VPN Master 5.9.4 для AndroidОписание   Скачать VPN Master 5.9.4 для AndroidСКАЧАТЬ (7,93 Мб) Скриншоты VPN Master 5.9.4 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика VPN Master 5.9.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о VPN Master 5.9.4 для AndroidОтзывы (0)  
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VPN Master - бесплатный VPN-клиент для Android, с помощью которого можно быстро и легко обойти блокировку любых веб-ресурсов и приложений, повысить безопасность при использовании бесплатных Wi-Fi-точек доступа, а также скрыть собственный IP-адрес, что позволит абсолютно анонимно и конфиденциально находится в сети Интернет.

Основные возможности программы:

  • Высокая скорость работы и зашифрованное соединение на Android-смартфонах или планшетах.
  • Обход блокировок любимых веб-сайтов и приложений.
  • Использование нескольких прокси-серверов для обхода заблокированных веб-ресурсов.
  • Обход ограничений местоположения, интернет-фильтров и цензуры.
  • Обход брандмауэров.
  • Безопасное подключение к Интернету с использованием публичных Wi-Fi точек доступа.
  • Возможность скрытия IP-адреса.
  • Защита конфиденциальности данных, личной информационной безопасности и интернет-безопасности.
  • Работает с Wi-Fi, LTE, 4G, 3G и другими типами соединения.
  • Шифрование данных с использованием протокола OpenVPN (UDP / TCP).
Скриншоты VPN Master:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)27 / 27
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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