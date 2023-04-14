Psiphon Pro для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:379 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,11 Мб
Psiphon Pro скриншот № 2
Psiphon Pro скриншот № 3
Psiphon Pro скриншот № 4

Psiphon Pro - это приложение, предлагающее пользователям доступ к VPN-сервису, который поможет им сохранить анонимность в Интернете, и гарантирует, что вы сможете работать в сети Интернет, не беспокоясь о своей конфиденциальности, или обойти какую-то блокировку, которая мешает вам получить доступ к контенту в сети.

Пользователям не нужно беспокоиться о настройке приложения, все делается автоматически. Также можно посмотреть объем трафика, который обменивается через VPN-сервис.

Возможности Psiphon Pro:

  • Глобальная сеть с тысячами серверов и различными точками входа, обеспечивающая постоянную связь.
  • Не требуется регистрация.
  • Более широкий выбор протоколов, чем у VPN, предлагающий беспрецедентный доступ ко всему в Интернете через нашу глобальную сеть серверов Psiphon.
  • Статистика использования в приложении.
  • Параметры конфигурации — сделайте Psiphon своим собственным VPN с настраиваемыми настройками прокси-сервера.
  • Выберите, какие приложения исключить из VPN-туннеля.
  • Открытый исходный код.
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