Psiphon Pro для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|379 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Psiphon Inc.
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,11 Мб
Psiphon Pro - это приложение, предлагающее пользователям доступ к VPN-сервису, который поможет им сохранить анонимность в Интернете, и гарантирует, что вы сможете работать в сети Интернет, не беспокоясь о своей конфиденциальности, или обойти какую-то блокировку, которая мешает вам получить доступ к контенту в сети.
Пользователям не нужно беспокоиться о настройке приложения, все делается автоматически. Также можно посмотреть объем трафика, который обменивается через VPN-сервис.
Возможности Psiphon Pro:
- Глобальная сеть с тысячами серверов и различными точками входа, обеспечивающая постоянную связь.
- Не требуется регистрация.
- Более широкий выбор протоколов, чем у VPN, предлагающий беспрецедентный доступ ко всему в Интернете через нашу глобальную сеть серверов Psiphon.
- Статистика использования в приложении.
- Параметры конфигурации — сделайте Psiphon своим собственным VPN с настраиваемыми настройками прокси-сервера.
- Выберите, какие приложения исключить из VPN-туннеля.
- Открытый исходный код.
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