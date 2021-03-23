Windscribe VPN для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.1.491 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 778 | Статистика
Размер:38,65 Мб
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Windscribe VPN - простой в использовании инструмент для Android, который обеспечивает безопасность при использовании незащищенными точками доступа Wi-Fi и помогает защитить вашу конфиденциальность в сети Интернет.

В настройках можно выбирать предпочитаемый протокол (UDP/TCP), порт и задавать режим работы (постоянный или экономный).

Особенности:

  • Простота в использовании - достаточно включить VPN одним нажатием
  • Шифрование всех данных, так что никто не сможет шпионить за вашей деятельностью в Интернете.
  • Приложение не ведет никаких логов и не собирает историю пользователя.
  • Доступ к серверам в 11 странах, в том числе в США, Канаде, Великобритании и др. (в платной версии увеличено количество стран до 50).
  • Неограниченный трафик (Pro-версия).
  • Неограниченное количество подключений (Pro-версия).
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Отзывы о программе Windscribe VPN

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