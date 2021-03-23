Windscribe VPN - простой в использовании инструмент для Android, который обеспечивает безопасность при использовании незащищенными точками доступа Wi-Fi и помогает защитить вашу конфиденциальность в сети Интернет.

В настройках можно выбирать предпочитаемый протокол (UDP/TCP), порт и задавать режим работы (постоянный или экономный).

Особенности: