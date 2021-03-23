Windscribe VPN для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1.491 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Windscribe
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 778 | Статистика
|Размер:
|38,65 Мб
|СКАЧАТЬ
Windscribe VPN - простой в использовании инструмент для Android, который обеспечивает безопасность при использовании незащищенными точками доступа Wi-Fi и помогает защитить вашу конфиденциальность в сети Интернет.
В настройках можно выбирать предпочитаемый протокол (UDP/TCP), порт и задавать режим работы (постоянный или экономный).
Особенности:
- Простота в использовании - достаточно включить VPN одним нажатием
- Шифрование всех данных, так что никто не сможет шпионить за вашей деятельностью в Интернете.
- Приложение не ведет никаких логов и не собирает историю пользователя.
- Доступ к серверам в 11 странах, в том числе в США, Канаде, Великобритании и др. (в платной версии увеличено количество стран до 50).
- Неограниченный трафик (Pro-версия).
- Неограниченное количество подключений (Pro-версия).
- Windscribe для Google Chrome, Firefox, Opera
- Windscribe VPN для iOS
- Windscribe для Windows
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив...
My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС...
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...
Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...
Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200...
Отзывы о программе Windscribe VPN
Admin
Отзывов о программе Windscribe VPN 2.4.1.491 пока нет, можете добавить...