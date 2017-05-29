Loyverse POS - бесплатное приложение для автоматизации учета продаж, которое отлично подходит для магазина, кафе, ресторана, бара, салона красоты, киоска, выездной торговли, автомойки или любой другой торговой точки.
Программа регистрирует продажи и остатки товара в реальном времени как облачная касса, печатает чеки на принтер или отсылает на e-mail клиенту, а также позволяет создавать товары, скидки и просматривать отзывы клиентов.
В персональном веб-кабинете можно подключить и настроить несколько магазинов, увидеть аналитику продаж, обновлять остатки товаров, настроить систему лояльности, подключить сотрудников и настроить права доступа, подключить кухонный дисплей и кухонный принтер, осуществить импорт и экспорт товаров из файла.
Основные возможности программы:
Замена кассы (ККМ) бесплатной программой по автоматизации торговли и возможность продавать с помощью смартфона или планшета.
Регистрация продаж даже без интернета.
Выделение избранных товаров, чтобы продавать быстрее.
Управление несколькими точками продаж из одного аккаунта.
Начисление покупателям бонусов в зависимости от величины покупки.
Применение скидок и оформление возвратов.
Печать чеков и счетов, или отправление покупателям электронных чеков.
Анализ продаж в реальном времени - от общих итогов до отдельного чека.
Контроль остатков товара в реальном режиме времени.
Подключение принтера печати чеков (сетевой и Bluetooth), сканера штрихкода (Bluetooth или USB), денежного ящика.
Объединение товаров в категории.
Загрузка списка товаров через CSV файл.
Получение автоматических уведомлений о низких остатках товара.
Настройка собственной программы лояльности и вознаграждение клиентов за повторные покупки.
Отправка бесплатных сообщений об акциях, событиях и распродажах.
Получение персональных отзывов клиентов и ответ на них без промедления.
Что нового в Loyverse POS 1.39 для Android?
Добавлена поддержка USB-принтеров;
Добавлены грузинский, норвежский, литовский и хинди языки;