Loyverse POS для Android

Loyverse POS 1.39 для Android

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Описание Loyverse POS 1.39 для AndroidОписание   Скачать Loyverse POS 1.39 для AndroidСКАЧАТЬ (8,35 Мб) Скриншоты Loyverse POS 1.39 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Loyverse POS 1.39 для AndroidСтатистика   Отзывы о Loyverse POS 1.39 для AndroidОтзывы (0)  
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Loyverse POS - бесплатное приложение для автоматизации учета продаж, которое отлично подходит для магазина, кафе, ресторана, бара, салона красоты, киоска, выездной торговли, автомойки или любой другой торговой точки.

Программа регистрирует продажи и остатки товара в реальном времени как облачная касса, печатает чеки на принтер или отсылает на e-mail клиенту, а также позволяет создавать товары, скидки и просматривать отзывы клиентов.

В персональном веб-кабинете можно подключить и настроить несколько магазинов, увидеть аналитику продаж, обновлять остатки товаров, настроить систему лояльности, подключить сотрудников и настроить права доступа, подключить кухонный дисплей и кухонный принтер, осуществить импорт и экспорт товаров из файла.

Основные возможности программы:

  • Замена кассы (ККМ) бесплатной программой по автоматизации торговли и возможность продавать с помощью смартфона или планшета.
  • Регистрация продаж даже без интернета.
  • Выделение избранных товаров, чтобы продавать быстрее.
  • Управление несколькими точками продаж из одного аккаунта.
  • Начисление покупателям бонусов в зависимости от величины покупки.
  • Применение скидок и оформление возвратов.
  • Печать чеков и счетов, или отправление покупателям электронных чеков.
  • Анализ продаж в реальном времени - от общих итогов до отдельного чека.
  • Контроль остатков товара в реальном режиме времени.
  • Подключение принтера печати чеков (сетевой и Bluetooth), сканера штрихкода (Bluetooth или USB), денежного ящика.
  • Объединение товаров в категории.
  • Загрузка списка товаров через CSV файл.
  • Получение автоматических уведомлений о низких остатках товара.
  • Настройка собственной программы лояльности и вознаграждение клиентов за повторные покупки.
  • Отправка бесплатных сообщений об акциях, событиях и распродажах.
  • Получение персональных отзывов клиентов и ответ на них без промедления.
Что нового в Loyverse POS 1.39 для Android?
  • Добавлена поддержка USB-принтеров;
  • Добавлены грузинский, норвежский, литовский и хинди языки;
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
Скриншоты Loyverse POS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Болгарскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Loyverse POS

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