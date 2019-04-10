Blockchain Wallet для Android

Blockchain Wallet 6.21.0 для Android

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Описание Blockchain Wallet 6.21.0 для AndroidОписание   Скачать Blockchain Wallet 6.21.0 для AndroidСКАЧАТЬ (13,08 Мб) Скриншоты Blockchain Wallet 6.21.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Blockchain Wallet 6.21.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Blockchain Wallet 6.21.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Blockchain Wallet - удобный мобильный кошелек для хранения, покупки, продажи, отправки и получения криптовалюты с поддержкой Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Stellar (XLM). Присутствует шифрование на стороне клиента, курсы конвертации для более 20 фиатных валют, поддержка QR-кода для удобного получения и отправки платежей, импортирование бумажного криптовалютного кошелька и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Доступ к ключам от вашего кошелька есть только у вас.
  • Возможность установки 4-значного пин-кода или биометрической аутентификации по отпечатку пальца.
  • Защита от злоумышленников двухэтапной аутентификацией.
  • Регулярные проверки безопасности от разработчиков мирового класса: почувствуйте абсолютную защищенность.
  • Мгновенная отправка биткоинов, эфириума или биткоин кэша в любую точку земного шара.
  • Легкая и простая отправка запросов об оплате в любое удобное для вас время.
  • Возможность управлять счетами и просматривать подробную информацию о транзакциях.
  • Покупка и продажа биткоина без каких-либо усилий.
  • Обмен между биткоинами, эфириумом, биткоин кэшем и стеллар.
  • Постоянно доступная информация о курсах криптовалют.
  • Курсы конвертации для более 20 фиатных валют.
  • Поддержка 18 языков.
  • Отслеживание транзакций адресов только для просмотра.
  • Поддержка QR-кода для удобного получения и отправки платежей.
  • Иерархическая детерминированная архитектура адресов для повышения конфиденциальности транзакций.
  • Динамические сборы.
  • Простое резервирование и восстановление по специальной фразе из 12 слов.
  • Блокировка TOR.
  • Открытый исходный код.
  • Импортирование бумажного криптовалютного кошелька.
  • Серверное рассеивание для обеспечения максимальной случайности.
Blockchain Wallet
Blockchain Wallet
Blockchain Wallet
Blockchain Wallet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Blockchain Wallet

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