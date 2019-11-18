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Сбербанк Онлайн 10.5.2 для Android
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1.55 из 5, всего оценок - 117
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- Рейтинг программы - 1.55 из 5
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Сбербанк Онлайн - официальное приложение Сбербанка для Android-устройств, которое позволяет с легкостью проводить различные финансовые операции со своего смартфона или планшета. Для это необходимо сначала получить 5-значный код в любом банкомате Сбербанка, после чего можно будет оплачивать коммунальные услуги, пополнять счет на мобильный телефон, оплачивать более 30 000 различных услуг в режиме онлайн.
Кроме этого программа позволяет открывать депозиты с повышенной процентной ставкой, переводить средства между своими картами и счетами, просматривать историю операций, а также на карты других клиентов Сбербанка.
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|Что нового в Сбербанк Онлайн 10.5.2 для Android?
Новые полезные функции.
- при заказе или перевыпуске карты ее можно активировать в приложении уже на следующий день привязать к телефону и расплачиваться в магазинах или в интернете. А свму пластиковую карту можно забрать в офисе когда будет удобно
- в сервисе «Своё дело» появилась возможность создавать чеки на оплату от ИП и юрлиц прямо в приложении
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Отзывы о программе Сбербанк Онлайн
Наталья про Сбербанк Онлайн 8.4.0 для Android [15-11-2018]
Что за хрень такая приходят смс по 5 шт в день с кодами на регистрацию андроида потом мне прислали смс якобы что моя симка устарела и не поддерживает нужно ее обновить до 8.9 потом вообще какой то вирус возник хотя мой телефон защещен от вирусов естественно в онлайн банк не могу войти пошла к настройщику они мне сказали у вас 2 варианта либо прошиваем ваш телефон за немалые деньги либо удаляете эту опцию и пользуетесь дальше своим телефоном естественно удалила на фиг опцию и сплю спокойно а с карты и так можно снять деньги и перевести куда тебе нужно.Вообщем хрень полная не закачивайте
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Nemo про Сбербанк Онлайн 8.0.1 для Android [16-06-2018]
Теперь в этом говне есть антивирус. Нет не так. АНТИВИРУС!!! На хрен он там?
Но это еще не все, это говно при установке требует доступ ко всему в телефоне в том числе и к файлам. На хера сберу наши файлы?
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Екатерина про Сбербанк Онлайн 7.8.3 для Android [29-09-2017]
пришлось переустановить ПО. и все теперь мой тел не поддерживает новую версию сбербанк онлайн. При чем смартфон в идеальном состоянии. Естественно покупать новый тел из-за приложения, полный бред. у половины страны такие смартфоны. О чем думает сбербанк не понятно. Буду отказываться от услуг банка. Благо з\п перечисляют в Альфа-Банк и все поддерживается и работает у него.
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Сергей про Сбербанк Онлайн 7.7.2 для Android [21-06-2017]
Программистов уволить,а Сбербанку вернуться к сберкнижкам. Спасибо что банкоматы карточки принимают, не обновляйте ПО банкоматов пожалуйста!
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Sergei про Сбербанк Онлайн 7.3.1 для Android [24-09-2016]
У заявителей этой программы наверно крыша едет?! -Я имею в виду насчет безопасности. Мой смартфон куплен в другой стране, он мне нравится, оперативка огромная, 4 ядра, внутренняя память 15гб, производительность великолепная, но вот прошивка была на английском языке, естественно я его перешил на русский и теперь это приложение работает в ограниченном для меня положении т.е. можно сказать никак. Не нравится ему ROOT-доступ, следовательно мой телефон не уязвим по отношению к вирусам. Разработчики! Вы бы свою систему при входе в Банк защищали от вирусов, какое вам дело до наших смартфонов?, с такой проблемой сталкиваются 40% людей кто захотел установить данное приложение.
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