QIWI для Android
|Оценка:
|4.39/5 голосов - 34
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.21.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|QIWI
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 52 552 | Статистика
|Размер:
|28,12 Мб
|СКАЧАТЬ
QIWI — переводите средства своим знакомым и оплачивайте более, чем 75 00 услуг по всему миру. Пополняйте и переводите деньги на банковские счета, кошельки Яндекс.Деньги и Webmoney, через системы денежных переводов CONTACT, Unistream, Western Union, Anelik.
Оплачивайте коммунальные услуги, кабельное, телефон, штрафы ГИБДД, налоги и многое другое. Приложение привязывается к номеру телефона и никаких данных для регистрации не нужно. Пополнить кошелек можно с помощью банковской карты, терминала или перевести часть денег с Sim-карты.
Используя приложение, вам не придется каждый раз по-новому заполнять реквизиты, так как достаточно один раз заполнить шаблон. В приложении присутствует карта с терминалами, работающими с QIWI. Если ваш смартфон поддерживает NFC, то можно производить мгновенные платежи, приложив телефон к устройству на кассе.
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Отзывы о программе QIWI
вадим про QIWI Кошелек 2.14.1 для Android [28-01-2015]
Пробовал программу- итог пропали деньги( лохотрон.
5 | 6 | Ответить
Евгений про QIWI Кошелек 2.8 для Android [07-11-2013]
Ребята помогите,не могу запустить приложение.столько скачал программ и не одно не могу установить..Срочно нужна помощь.......
3 | 2 | Ответить
ИРИНА про QIWI Кошелек 1.8.2 для Android [29-03-2012]
То что деньги приходят моментально пишут сами сотрудники Киви кошелька. Оплатила коммунальные услуги - месяц не могу найти деньги. Компания мошенников...Терпение иссякло буду обращаться в прокуратуру
4 | 3 | Ответить