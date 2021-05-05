QIWI для Android

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Оценка: 4.39/5 голосов - 34
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.21.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 52 552 | Статистика
Размер:28,12 Мб
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QIWI — переводите средства своим знакомым и оплачивайте более, чем 75 00 услуг по всему миру. Пополняйте и переводите деньги на банковские счета, кошельки Яндекс.Деньги и Webmoney, через системы денежных переводов CONTACT, Unistream, Western Union, Anelik.

Оплачивайте коммунальные услуги, кабельное, телефон, штрафы ГИБДД, налоги и многое другое. Приложение привязывается к номеру телефона и никаких данных для регистрации не нужно. Пополнить кошелек можно с помощью банковской карты, терминала или перевести часть денег с Sim-карты.

Используя приложение, вам не придется каждый раз по-новому заполнять реквизиты, так как достаточно один раз заполнить шаблон. В приложении присутствует карта с терминалами, работающими с QIWI. Если ваш смартфон поддерживает NFC, то можно производить мгновенные платежи, приложив телефон к устройству на кассе.

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Отзывы о программе QIWI

вадим про QIWI Кошелек 2.14.1 для Android [28-01-2015]

Пробовал программу- итог пропали деньги( лохотрон.
5 | 6 | Ответить

Евгений про QIWI Кошелек 2.8 для Android [07-11-2013]

Ребята помогите,не могу запустить приложение.столько скачал программ и не одно не могу установить..Срочно нужна помощь.......
3 | 2 | Ответить

паша про QIWI Кошелек 2.4 для Android [13-04-2013]

самое лучшие место для денег
3 | 4 | Ответить

Roman про QIWI Кошелек 1.15.4 для Android [27-09-2012]

Лудшая системеа оплаты
3 | 3 | Ответить

ИРИНА про QIWI Кошелек 1.8.2 для Android [29-03-2012]

То что деньги приходят моментально пишут сами сотрудники Киви кошелька. Оплатила коммунальные услуги - месяц не могу найти деньги. Компания мошенников...Терпение иссякло буду обращаться в прокуратуру
4 | 3 | Ответить

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