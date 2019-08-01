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Займ онлайн – Platiza для Android

Займ онлайн – Platiza 3.0.235 для Android

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Описание Займ онлайн – Platiza 3.0.235 для AndroidОписание   Скачать Займ онлайн – Platiza 3.0.235 для AndroidСКАЧАТЬ (13,03 Мб) Скриншоты Займ онлайн – Platiza 3.0.235 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Займ онлайн – Platiza 3.0.235 для AndroidСтатистика   Отзывы о Займ онлайн – Platiza 3.0.235 для AndroidОтзывы (0)  
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Займ онлайн – Platiza - онлайн-сервис, которое позволяет оформить займ буквально за минуту и без поручителей. При этом требования минимальны: чтобы взять кредит, нужно лишь быть гражданином РФ старше 23 лет. Приложение обладает множеством преимуществ:

  • займ у нас - безопасно, наши партнеры - самые популярные платежные системы, имеющие безупречную репутацию;
  • займ без отказа - одна из причин, по которым выбирают именно нас;
  • ставка по кредиту будет минимальной, без залога и справок;
  • заем на карту круглосуточно;
  • деньги в долг получить очень просто. От вас требуется лишь регистрация в системе, после которой вы моментально получите одобрение своего кредита.

Присутствует возможность оформить займ на карту VISA, Master Card, Мир, на кошелёк в электронных деньгах QIWI, Яндекс или наличными в офисах партнеров системы Contact.

Займ онлайн – Platiza
Займ онлайн – Platiza
Займ онлайн – Platiza
Займ онлайн – Platiza
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Займ онлайн – Platiza

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