Займ онлайн – Platiza - онлайн-сервис, которое позволяет оформить займ буквально за минуту и без поручителей. При этом требования минимальны: чтобы взять кредит, нужно лишь быть гражданином РФ старше 23 лет. Приложение обладает множеством преимуществ:

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