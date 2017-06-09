Bootable USB Test для Windows

Bootable USB Test 1.4.0000

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Описание Bootable USB Test 1.4.0000Описание   Скачать Bootable USB Test 1.4.0000СКАЧАТЬ (2,71 Мб) Скриншоты Bootable USB Test 1.4.0000Скриншоты (2)   Статистика Bootable USB Test 1.4.0000Статистика   Отзывы о Bootable USB Test 1.4.0000Отзывы (0)  
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Bootable USB Test - удобный способ тестирования загрузочного USB-накопителя для загрузки. Он прост в использовании, мощный и интуитивно понятный, не требует установки и мал по размеру. Его наиболее важным преимуществом является то, что он позволяет вам проверять USB-накопитель, не переходя через две перезагрузки системы.

Основные возможности программы:

  • Создает виртуальную среду на ПК и загружает USB-накопитель для тестирования.
  • Блокирует доступ к USB-накопителю из Windows и других приложений, чтобы избежать записи вне виртуальной среды.   
  • Перенаправляет все записи на USB во временный файл (создает моментальный образ при запуске имитации).
  • Создает временный виртуальный жесткий диск для лучшей совместимости и имитации реального ПК.
  • Осуществляет сжатие виртуального жесткого диска, чтобы уменьшить его размер почти до 0 и ускорить его создание.
  • Работает как с флеш-накопителями, так и с жесткими дисками, подключенными через USB / SATA / IDE / SCSI / и т.д.
  • Возможность выбора версии QEMU для использования в сеансе эмуляции - внутренней или установленной. Если на ПК установлен QEMU, Bootable USB Test может найти его и предоставить пользователю возможность использовать его.
Скриншоты Bootable USB Test:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры - Диагностика, тесты
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Отзывы о программе Bootable USB Test

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